Stellantis annuncia il ritorno di Mauro Pino a capo della produzione in Nord America

Stellantis ha annunciato il ritorno di Mauro Pino, esperto di lunga data nel settore automobilistico, alla guida della produzione in Nord America. Pino, che in passato ha già ricoperto questo ruolo all’interno dell’azienda, assumerà nuovamente la responsabilità di tutte le operazioni produttive della regione. La nomina, effettiva da subito, sottolinea la volontà di Stellantis di rafforzare la propria leadership industriale e ottimizzare l’efficienza dei siti produttivi nordamericani grazie all’esperienza e alla conoscenza approfondita del manager.



“Con 25 anni di storia e di impatto all’interno della nostra azienda, il ritorno di Mauro dimostra l’incredibile know-how e il talento che coltiviamo”, ha dichiarato Antonio Filosa, CEO e COO di Stellantis Nord America. “Avendo precedentemente guidato l’organizzazione produttiva e gli stabilimenti di assemblaggio veicoli, oltre ad essere stato una forza trainante nell’implementazione di programmi di eccellenza operativa in tutte le nostre attività, la leadership di Mauro continuerà a promuovere una cultura di miglioramento continuo, sicurezza e qualità”.

Dai primi ruoli all’interno delle operazioni dello stabilimento aziendale in Italia fino alle posizioni di leadership senior in Nord e Sud America, Pino ha costantemente promosso standard rigorosi, riducendo gli sprechi, responsabilizzando i team e migliorando le prestazioni. La sua profonda conoscenza del sistema produttivo e il suo approccio pratico hanno contribuito a trasformare siti produttivi, come il Toledo Assembly Complex, in punti di riferimento globali di efficienza ed eccellenza. Pino entra in Stellantis da Eaton Aerospace, dove ha recentemente ricoperto il ruolo di Direttore della Trasformazione per le operazioni in Nord America. Ha anche ricoperto il ruolo di responsabile di stabilimento per due siti.

Tim Fallon è stato nominato responsabile globale di Stellantis Production Way, dal suo precedente ruolo di responsabile della produzione in Nord America. Stellantis Production Way è la metodologia globale dell’azienda per guidare l’innovazione e standardizzare i processi di produzione in tutta la sua area produttiva. In questo ruolo globale, Fallon guiderà l’integrazione di tecnologie avanzate, tra cui intelligenza artificiale e robotica intelligente, per elevare l’eccellenza del prodotto e l’efficienza operativa.

La leadership di Fallon sarà determinante per raggiungere prestazioni di livello mondiale in parametri chiave, come sicurezza, costi, qualità e produttività. Riporterà a Francesco Ciancia, il neo-nominato responsabile globale della produzione, che torna in azienda da Mercedes-Benz.

“Desidero ringraziare Tim per la sua leadership e la sua competenza produttiva nell’ultimo anno”, ha dichiarato Antonio Filosa. “Non vedo l’ora di vedere come le conoscenze acquisite nel suo precedente ruolo guideranno l’evoluzione del nostro sistema produttivo e promuoveranno l’innovazione in tutta la nostra area produttiva globale”.