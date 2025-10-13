Alfa Romeo Giulia e Stelvio: richiamati 62mila unità per un problema negli USA

Alfa Romeo Giulia e Stelvio sono protagoniste di un nuovo richiamo negli Stati Uniti. Oltre 62 mila unità delle due vetture della casa automobilistica del biscione hanno un problema legato al software della telecamera posteriore. Il problema che riguarda modelli prodotti tra il 2020 e il 2025 potrebbe impedire la corretta visualizzazione dell’immagine della telecamera posteriore. Il problema riguarda sia un difetto del circuito stampato (PCB) sia un problema di stabilità del software, che potrebbe causare la visualizzazione di uno schermo vuoto, nero, blu o invertito della telecamera posteriore quando il conducente inserisce la retromarcia.

Negli USA 62 mila Alfa Romeo Giulia e Stelvio richiamate per un difetto al software della telecamera posteriore

Questo problema comporta la violazione da parte dei veicoli interessati dello Standard Federale di Sicurezza dei Veicoli a Motore (FMVSS) n. 111, che regola i sistemi di visibilità posteriore. La norma prevede che l’immagine retrovisiva debba apparire automaticamente all’inizio di ogni retromarcia e soddisfare specifici criteri di campo visivo e dimensioni dell’immagine. Se l’immagine non viene visualizzata, la visibilità del conducente si riduce, aumentando il rischio di incidente.

Il richiamo riguarda due modelli Alfa Romeo prodotti tra il 2019 e il 2025: la Giulia (2020-2025, circa 25.948 unità, costruita dal 6 agosto 2019 al 12 marzo 2025) e lo Stelvio (2020-2025, circa 36.962 unità, costruito dal 2 agosto 2019 al 14 marzo 2025). Stellantis spiega che l’intervallo di produzione sospetto è stato identificato analizzando i dati dei veicoli e dei fornitori; i modelli prodotti dopo marzo 2025 non sono interessati, essendo dotati di componenti e software aggiornati. Il richiamo è dovuto a un’ostruzione del foro nel PCB e/o a instabilità del software, che possono compromettere la telecamera posteriore. I concessionari controlleranno i veicoli e, se necessario, sostituiranno l’unità radio e aggiorneranno il software, senza costi per i clienti.

I proprietari riceveranno lettere di notifica ufficiali entro il 25 novembre 2025 e le riparazioni saranno eseguite gratuitamente. I proprietari delle auto Alfa Romeo possono contattare il servizio clienti Chrysler, facendo riferimento al numero di richiamo A2C. I numeri di telaio interessati da questo richiamo saranno ricercabili su NHTSA.gov a partire dal 14 ottobre 2025. Inoltre, i proprietari di queste auto potranno contattare la hotline per la sicurezza dei veicoli della National Highway Traffic Safety Administration.