Maserati: la stagione in GT2 European Series by Pirelli si conclude con una doppietta in Classe Am a Barcellona

Philippe Prette, al volante della Maserati GT2 n.1, ha proseguito la sua straordinaria stagione nella Classe Am della GT2 European Series Powered by Pirelli, ottenendo due nuove vittorie sul circuito di Barcellona. Con questi successi, il pilota monegasco del team LP Racing raggiunge quota 10 vittorie su 12 gare, confermandosi protagonista assoluto della categoria. Prette ha chiuso sesto assoluto nella gara di sabato e quarto in quella di domenica, risultati che gli sono valsi due ulteriori trionfi di classe. Ottimo debutto anche per la Maserati GT2 n.8 di Stéphane Ratel e Jean-Denis Delétraz, seconda nella Classe Am. Più sfortunato il weekend della Maserati GT2 n.7 di Dinamic Motorsport, che dopo un promettente quarto posto assoluto in Gara 1 e la pole position per Gara 2, è stata costretta al ritiro.

Stagione straordinaria per Maserati nella GT2 European Series by Pirelli

In Gara 1, Philippe Prette è partito dalla seconda posizione assoluta, risalendo in prima posizione quando la vettura in pole position non è partita. Il pilota monegasco del team LP Racing ha ceduto prima la testa della corsa e poi la seconda posizione, risalendo in testa in seguito a un contatto tra il leader e la Maserati GT2 n. 7 guidata da Roberto Pampanini. Le penalità in tempo per la doppia vittoria di Valencia hanno penalizzato Prette: ha tagliato il traguardo sesto assoluto e primo nella Classe Am dopo una rimonta in finale. Alle sue spalle, la vettura gemella n. 8 guidata da Stéphane Ratel e Jean-Denis Delétraz, al loro debutto stagionale. Quarto posto assoluto e in Classe Pro Am per la n. 7 del team Dinamic Motorsport, a causa di un drive-through mentre era in testa.

La gara di domenica ha visto la Maserati GT2 n. 7 di Mauro Calamia partire dalla pole position, ma un contatto alla prima curva ha danneggiato la vettura, costringendolo al ritiro. Philippe Prette, partito dalla settima posizione, ha mantenuto la testa della Classe Am per tutta la prima parte di gara e l’ha mantenuta anche dopo la sosta. Ha mantenuto un margine di oltre 20 secondi sui piloti che lo inseguivano e ha tagliato il traguardo quarto assoluto. Costretta al ritiro dopo un buon inizio di gara, la Maserati GT2 n. 8 di LP Racing era quarta nella Classe Am prima di doversi fermare.



Complessivamente nella stagione 2025, la Maserati ha conquistato il titolo piloti (con Prette) e quello a squadre (con LP Racing) nella classe Am, 13 pole position (tre in Pro Am e 10 in Am), 13 vittorie (tre in Pro Am e 10 in Am), 5 secondi posti (cinque in Pro Am) e 2 terzi posti (due in Pro Am).

Maserati è stata la grande protagonista del weekend di Barcellona del GT World Challenge Europe powered by AWS: i riflettori erano puntati anche sulla MCXtrema, in qualità di Leading Car ufficiale dell’evento.

Maria Conti, Responsabile di Maserati Corse: ” Il weekend di Barcellona è stato la conclusione ideale di una stagione straordinaria per Maserati nella GT2 European Series. Abbiamo collezionato pole position, vittorie e podi, dimostrando prestazioni straordinarie, affidabilità e un vero spirito racing. Per il secondo anno consecutivo, siamo orgogliosi di celebrare il titolo nella Classe Am, ma sono molti i momenti che ricorderemo: l’onore di fornire le Safety Car e le Leading Car ufficiali per il GT World Challenge Europe powered by AWS 2025; la celebrazione dei 20 anni dalla prima vittoria della MC12 alla 24 Ore di Spa, con la nostra MCXtrema in livrea celebrativa sullo stesso tracciato leggendario; soprattutto, la passione che abbiamo portato in ogni gara.

Tutto questo lo abbiamo raggiunto insieme, come squadra – o meglio come famiglia – grazie al quotidiano impegno collettivo di team, clienti e piloti. Tutto questo ci spinge verso un traguardo storico: i primi 100 anni di Maserati nelle corse ”.