Jeep Commander, arriva la blindatura certificata con garanzia di fabbrica

Jeep in Sud America annuncia l’ampliamento del suo servizio di blindatura certificata, ora disponibile anche per la Jeep Commander. Il servizio mantiene la garanzia di fabbrica di 5 anni del modello e prevede un processo di blindatura di livello III-A (il più alto livello di protezione civile autorizzato dall’Esercito brasiliano) che, nel rispetto delle capacità tecniche del veicolo, ne sfrutta tutte le qualità, come potenza, capacità e sospensioni, per affrontare qualsiasi situazione.

Advertisement

Jeep estende la blindatura certificata: ora disponibile anche per Jeep Commander

Ora, Jeep offre due dei SUV più richiesti sul mercato brasiliano, Jeep Compass e Jeep Commander, con l’opzione di blindatura approvata da Jeep, in collaborazione con quattro delle principali aziende di blindatura del Paese, con oltre 10 anni di esperienza nel mercato: Avallon, Evolution, Hi-Tech e Totality. Tutte e quattro le aziende di blindatura fanno parte dell’Associazione Brasiliana di Blindatura (ABRABLIN), rafforzando la loro presenza nel settore brasiliano.

Per ottenere l’approvazione, le aziende partner dovevano soddisfare 43 criteri richiesti dal team di ingegneri di Stellantis. Un altro requisito era la certificazione Veritas Bureau e ISO 9001, che garantiscono processi affidabili, qualità e standard riconosciuti a livello internazionale. I servizi sono disponibili in tutto il Brasile tramite le aziende partner approvate, offrendo ai clienti una protezione ancora maggiore, affinché possano vivere le loro avventure in tutta sicurezza.

Advertisement

La blindatura certificata Jeep mantiene la qualità della finitura ed è composta da fibra aramidica, vetro blindato e acciaio balistico. I clienti possono acquistare un veicolo pre-blindato dal magazzino della concessionaria. È anche possibile richiedere la blindatura per una Jeep nuova o usata direttamente presso un concessionario Jeep autorizzato. Nel caso di veicoli usati, è necessario sottoporli a una valutazione preventiva prima di essere inviati per il processo di blindatura presso una delle aziende partner certificate. Durante il processo di blindatura, i sistemi del veicolo che non vengono modificati direttamente durante il processo stesso restano coperti dalla garanzia Jeep.

I sistemi alterati o modificati durante il processo di blindatura, come il meccanismo di azionamento dei finestrini, saranno coperti dalla garanzia della società che ha effettuato la blindatura per lo stesso periodo della garanzia Jeep per i veicoli nuovi (per i veicoli usati, la garanzia sarà di 5 anni dalla data di blindatura). Se la blindatura non viene eseguita presso uno dei partner autorizzati (Avallon, Evolution, Hi-Tech e Totality), il veicolo (nuovo o usato) perderà la garanzia di fabbrica.

Advertisement

I clienti Jeep possono richiedere un finanziamento completo per il loro veicolo Jeep con blindatura approvata tramite Stellantis Financiamentos direttamente presso i concessionari Jeep autorizzati al momento dell’acquisto del veicolo. È importante notare che il finanziamento è valido solo per veicoli nuovi e per i servizi di assistenza eseguiti da società di blindatura autorizzate.

Chi sceglie di acquistare la propria Jeep Compass o Jeep Commander con blindatura approvata da Jeep può trovarne unità già disponibili presso le concessionarie. Se il cliente sceglie di richiedere la blindatura del veicolo, la procedura può richiedere in media 30 giorni, con possibilità di arrivare fino a 45 giorni lavorativi, dall’autorizzazione dell’Esercito brasiliano; i tempi possono variare a seconda della regione di consegna del veicolo. In caso di blindatura personalizzata, il cliente può ricevere il veicolo blindato presso la stessa concessionaria in cui è stato richiesto il servizio.