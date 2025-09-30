Maserati MCXtrema: consegnato a Modena esemplare che entra in una delle collezioni più prestigiose al mondo

Lo storico stabilimento Maserati di Viale Ciro Menotti a Modena, cuore pulsante del marchio da quasi 90 anni, ha ospitato una consegna eccezionale. Jacques Sicotte, ingegnere nucleare e imprenditore francese con una prestigiosa collezione di oltre 60 auto da collezione, tra cui la celebre MC12, ha ricevuto una Maserati MCXtrema, aggiungendo un nuovo gioiello alla sua raccolta. Questa vettura, erede della leggendaria MC12, rappresenta la perfetta sintesi tra estetica raffinata e prestazioni estreme, ideali per gli appassionati di guida in pista come Sicotte. La consegna nello storico stabilimento, simbolo del DNA e della tradizione italiana di Maserati, ha celebrato l’unicità del modello, impreziosito da una livrea esclusiva e da dettagli personalizzati, rendendo l’esperienza indimenticabile e perfettamente in linea con lo spirito del Tridente.

Maserati MCXtrema entra a far parte dell’esclusiva collezione dell’ingegnere nucleare e imprenditore Jacques Sicotte

Questa MCXtrema è caratterizzata da una livrea bicolore blu opaco e bianco perla, con un imponente tridente dipinto a contrasto sul cofano e un chiaro riferimento alla tradizione sportiva di Maserati e all’iconica MC12, una delle quali è entrata a far parte della sua collezione. All’interno, il modello consegnato è caratterizzato da una profusione di blu scuro, mentre sono stati aggiunti optional dedicati come il kit sedili passeggero, la telecamera posteriore e la telemetria. Ogni dettaglio crea un'”opera d’arte su ruote”, progettata personalmente dal collezionista in collaborazione con il team di designer Maserati.

MCXtrema coniuga la tecnologia più all’avanguardia con l’artigianalità italiana, diventando l’emblema dell’innovazione automobilistica. Un modello in edizione limitata sviluppato per chi cerca l’emozione di prestazioni in pista senza compromessi, unite al lusso esclusivo. Durante l’evento, il cliente ha avuto anche l’indimenticabile opportunità di ricevere la vettura direttamente dalle mani di Andrea Bertolini, Chief Test Driver di Maserati e uno dei piloti più vincenti nelle classi GT, con quattro titoli mondiali vinti a bordo della gloriosa MC12. Ha seguito l’intero processo di sviluppo della vettura, dalle prime fasi fino al simulatore dinamico.

MCXtrema, sviluppata per essere guidata esclusivamente in pista e prodotta in 62 esemplari, è un modello senza compromessi, creato per rompere gli schemi e inventare nuovi paradigmi. Emblema di Maserati e delle straordinarie prestazioni che caratterizzano tutto ciò che il marchio 100% italiano produce, la vettura è la Maserati da pista più formidabile fino ad oggi, grazie al motore V6 biturbo da 3,0 litri e 740 CV (540 kW), derivato dal rinomato motore da corsa Nettuno; rappresenta l’apice in termini di design, ingegneria e prestazioni.

MCXtrema ha beneficiato delle più recenti e avanzate attrezzature al mondo a cui Maserati ha accesso. Fondamentale il contributo del team di Virtual Analysis, che ha utilizzato le tecnologie all’avanguardia del simulatore dinamico, e del team di Powertrain Calibration, incaricato di gestire l’enorme potenza erogata dal motore Nettuno.

Il lavoro virtuale svolto con MCXtrema – circa 200 ore al simulatore dinamico e 1000 ore di analisi virtuale per simulazioni di vario tipo, oltre al confronto con i feedback provenienti dalla pista – ha permesso di realizzare una vettura che rappresenta oggi il massimo dell’ingegneria avanzata e dell’innovazione, dove il design perfetto creato dal Centro Stile Maserati converge con i requisiti ingegneristici di un’aerodinamica efficiente per ogni configurazione di pista.

Maserati ha deciso di rendere ancora più specifico l’universo dei possessori di MCXtrema con MCXperience , una customer experience pensata per offrire una serie di servizi riservati ai clienti della ‘Bestia’: un club esclusivo per immergersi completamente nel mondo racing Maserati, al fianco dei piloti professionisti e dei tecnici di Maserati Corse Services.

Al centro di questo programma c’è l’MCXperience Concierge, che offre ai proprietari l’opportunità di vivere giornate di guida in pista personalizzate e di usufruire di un supporto post-vendita dedicato. Per rendere l’esperienza ancora più entusiasmante, ogni MCXtrema viene consegnata con uno speciale kit racing. Sviluppato in collaborazione con Sparco, leader mondiale nell’equipaggiamento per il motorsport, il kit coniuga comfort e prestazioni di alto livello, consentendo ai piloti di entrare in contatto completo con il puro DNA racing della vettura.