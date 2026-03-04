Alfa Romeo Disco Volante: ecco come sarebbe in versione berlina a 4 porte

Un’elegante interpretazione moderna della Alfa Romeo Disco Volante, ma declinata in una inedita veste da berlina a quattro porte. È questa l’idea al centro del nuovo render pubblicato su Facebook dal creatore digitale Bruno Callegarin, che ha immaginato una possibile evoluzione del celebre linguaggio stilistico del Biscione in chiave più contemporanea, filante e lussuosa.

Advertisement

Dal web una nuova concept basata sulla mitica Alfa Romeo Disco Volante

L’autore ha presentato così il progetto: “Un concept ispirato alla Alfaromeo Disco Volante ma in versione Sedan 4 porte, innovativa e con linee filanti, elegante e raffinata”. Una definizione che riassume bene il senso del lavoro: non una semplice rivisitazione nostalgica, ma un esercizio di stile capace di fondere richiami al passato e proporzioni da gran turismo moderna.

Osservando il render frontale, la vettura si distingue subito per un’impostazione molto scenografica. Il cofano è lungo, basso e scolpito, con superfici pulite che accompagnano lo sguardo verso un frontale dominato dalla classica calandra triangolare Alfa Romeo, qui reinterpretata in una forma sottile e allungata. Ai lati si sviluppano prese d’aria orizzontali dal taglio deciso, che contribuiscono a dare all’insieme un aspetto sportivo ma senza eccessi. I fari anteriori, sottilissimi e affilati, sono integrati nella carrozzeria con una firma luminosa essenziale, sottolineando la volontà di mantenere un design pulito e sofisticato.

Advertisement

La vista laterale è probabilmente quella che meglio racconta il carattere del progetto. La silhouette è lunga e slanciata, con un tetto arcuato che scende dolcemente verso il posteriore, creando una linea quasi fastback pur mantenendo la praticità delle quattro porte. Le proporzioni sono da ammiraglia sportiva: cofano pronunciato, abitacolo arretrato e coda rastremata. Molto interessante anche la scelta di inserire una sottile linea cromata lungo la fiancata, che accentua la pulizia del profilo e aggiunge un tocco di eleganza. I cerchi multirazze di grandi dimensioni completano la scena con una nota ricercata, quasi da concept car da salone.

Nel render che mostra la parte posteriore di questo ipotetico modello emerge una coda morbida e avvolgente, con richiami evidenti alla Alfa Romeo Disco Volante per il trattamento delle superfici. Il gruppo ottico posteriore si sviluppa in una forma ovale continua che abbraccia il logo centrale, una soluzione molto scenica e distintiva. In basso, il paraurti integra un diffusore scuro e quattro terminali di scarico, dettaglio che rafforza il lato sportivo della vettura.

Advertisement

Nel complesso, il lavoro di Bruno Callegarin propone una Alfa Romeo Disco Volante Sedan dal forte impatto visivo, capace di unire fascino rétro e gusto moderno. Un render puramente digitale, che però a nostro avviso rappresenta di certo un’idea intrigante di come potrebbe apparire una grande Alfa Romeo di rappresentanza se il marchio decidesse di osare davvero sul piano del design.