Nuova Peugeot 108: in Francia ipotizzano così il suo ritorno

La Peugeot 108 è uscita dai listini ormai da alcuni anni, segnando la fine di una piccola utilitaria che per molto tempo ha rappresentato una soluzione pratica e accessibile per la mobilità urbana. La decisione della casa francese non era arrivata per caso: il segmento delle citycar era diventato sempre meno redditizio, complice l’aumento dei costi di produzione e delle normative sempre più stringenti. Tuttavia, qualcosa potrebbe cambiare nei prossimi anni e la piccola del Leone potrebbe tornare in una veste completamente nuova.

Il ritorno possibile di una nuova Peugeot 108 stuzzica la fantasia di molti

Negli ultimi tempi Peugeot ha iniziato a raccontare la propria visione del futuro attraverso la concept car Peugeot Polygon, un prototipo che anticipa sia lo stile sia alcune delle tecnologie che potrebbero caratterizzare i modelli dei prossimi anni. Non si tratta semplicemente di un esercizio di design, ma di una vera e propria dichiarazione d’intenti su come la casa francese immagina le auto urbane del futuro.

La Polygon, nella versione presentata qualche mese fa, misura 3,96 metri di lunghezza. Si tratta di una dimensione che la colloca appena sotto le classiche utilitarie del segmento B. Accorciando il progetto di qualche centimetro, però, non sarebbe difficile trasformare questa base in una nuova Peugeot 108, riportando così la citycar nel catalogo del marchio.

Nel frattempo il mercato è cambiato parecchio. Alcuni dei modelli che per anni hanno animato la categoria delle piccole cittadine sono scomparsi. Auto come Ford Ka, Volkswagen Up! e altre vetture simili hanno lasciato il segmento, spesso proprio per motivi economici. Questo significa che oggi la competizione è molto meno affollata rispetto a qualche anno fa, e proprio per questo Peugeot potrebbe trovare spazio per un ritorno.

Se la nuova Peugeot 108 dovesse davvero tornare, tutto lascia pensare che lo farebbe con una motorizzazione completamente elettrica. La scelta sarebbe perfettamente in linea con la strategia del gruppo Stellantis e con l’evoluzione della mobilità urbana, sempre più orientata verso veicoli a zero emissioni. Una piccola elettrica compatta, pensata per la città, potrebbe rappresentare una risposta interessante alle nuove esigenze di spostamento.

Partendo dalle prime informazioni disponibili, il designer e appassionato di motori Julien Jodry ha provato a immaginare come potrebbe apparire la futura citycar. Il suo render, condiviso dai colleghi francesi della rivista Auto Moto, mostra una vettura dal look decisamente moderno e futuristico.

Nell’immagine si nota una fiancata muscolosa, con passaruota pronunciati e cerchi ben visibili che danno carattere alla vettura. Le maniglie delle portiere restano classiche, quindi non integrate nella carrozzeria come avviene su molte auto moderne. Il tetto è in tinta con la carrozzeria, mentre la parte interna dei passaruota è evidenziata da un contrasto in nero che rende il design più dinamico.

Anche il frontale è ricco di personalità. Tre linee di LED diurni sono disposte una sopra l’altra e attraversano tutta la larghezza dell’auto, interrompendosi solo al centro dove compare il logo Peugeot. I fari principali sono posizionati più in alto, ai lati del muso, mentre le griglie anteriori sono piuttosto compatte e collocate nella parte bassa.

Il cofano, corto come ci si aspetterebbe da una citycar elettrica, presenta alcune nervature marcate che contribuiscono a dare alla vettura un aspetto più sportivo e moderno.

Per il momento si tratta soltanto di ipotesi e interpretazioni, ma l’idea di una nuova Peugeot 108 elettrica non sembra più così lontana. Nel frattempo la casa francese continua a lavorare anche sugli altri modelli della gamma: tra le novità più recenti c’è l’aggiornamento della Peugeot 208, che dirà addio al motore 1.2 PureTech con cinghia, sostituendolo con una versione dotata di catena di distribuzione, progettata per migliorare affidabilità e durata nel tempo.