Tesla “ritira” dal listino il Cybertruck base da 60.000 dollari: ecco perché

Tesla ha introdotto il mese scorso una versione più economica del Cybertruck con un prezzo di listino inferiore ai 60.000 dollari, una mossa interpretata da diversi analisti come un tentativo di rilanciare le vendite del pickup elettrico, finora al di sotto delle aspettative iniziali. La configurazione, tuttavia, non corrispondeva al modello da 40.000 dollari promesso anni fa durante la presentazione del veicolo e, una volta inclusi i costi di consegna obbligatori, il prezzo effettivo saliva a circa 62.235 dollari, superando di fatto la soglia annunciata. Restava comunque l’opzione più accessibile disponibile in gamma, persino più economica della variante a trazione posteriore che Tesla aveva proposto per un breve periodo nel corso dell’anno precedente.

La finestra di acquisto si è però rivelata estremamente ridotta. Oggi la versione base del Cybertruck presente sul configuratore ufficiale parte da circa 72.235 dollari, costi di consegna inclusi, il che significa che il tentativo di proporre un Cybertruck a prezzo più contenuto è stato di natura essenzialmente promozionale. Elon Musk, del resto, aveva anticipato questa eventualità già al momento dell’annuncio, dichiarando sui social che l’offerta sarebbe potuta restare attiva per dieci giorni.

Resta da capire se quella breve riduzione di prezzo abbia effettivamente prodotto un incremento delle vendite. Ottenere una risposta su questo punto è tutt’altro che semplice, dal momento che Tesla non dispone più di un ufficio comunicazione tradizionale dal 2020 e raramente fornisce dettagli specifici sull’andamento commerciale dei singoli modelli. È possibile che qualche analista sollevi la questione durante la prossima conferenza sui risultati finanziari dell’azienda, ma non è affatto scontato che emergano dati sufficienti sugli ordini raccolti durante i giorni della promozione.

Secondo le stime visibili sul configuratore Tesla, la domanda sembrerebbe comunque sostenuta. Chi effettua un ordine oggi si vede indicare tempi di consegna che si estenderebbero fino al 2027, un’indicazione che potrebbe suggerire un interesse ancora elevato per il pickup elettrico, anche se questo tipo di proiezioni va sempre interpretato con prudenza, trattandosi di dati non verificabili dall’esterno.

I numeri di vendita più recenti raccontano peraltro una storia piuttosto diversa rispetto a quella suggerita dai tempi di attesa dichiarati. Le consegne del Cybertruck sono scese dalle circa 39.000 unità del 2024 a poco più di 20.000 nel 2025, cifre che si collocano a distanza considerevole dagli obiettivi iniziali, che prevedevano una capacità produttiva annua fino a 250.000 esemplari. In un contesto simile, una promozione della durata di dieci giorni difficilmente può incidere in modo significativo sulla traiettoria commerciale del modello e appare semmai come il segnale di una ricerca ancora in corso della formula giusta per posizionare il Cybertruck sul mercato.