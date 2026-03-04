Ferrari sfida Lamborghini sull’elettrico: “I veri leader osano”

Nella Motor Valley si gioca una partita che vale miliardi, e i due contendenti hanno scelto campi opposti. Non potevano che essere loro i contendenti della lotta del momento, e che momento per l’auto. Mentre Lamborghini fa retromarcia sull’elettrico, Ferrari preme sull’acceleratore. Letteralmente e in modo elettrizzante.

Stephan Winkelmann, numero uno della Casa di Sant’Agata Bolognese, ha confessato quello che i clienti del Toro avevano già deciso al posto suo: la Lanzador, primo SUV elettrico di Lamborghini, arriverà sul mercato in versione plug-in hybrid. Se ne parlava ormai da settimane. L’interesse per la full electric era semplicemente assente. Quando i clienti parlano con il portafoglio, anche i costruttori di supercar ascoltano.

A Maranello, però, l’orecchio è sintonizzato su una frequenza diversa. Benedetto Vigna, amministratore delegato Ferrari, ha risposto con la diplomazia di chi sa di giocare un gioco lungo: “Rispetto il punto di vista di Stephan, così come sono sicuro che lui rispetta il nostro, ma ognuno ha la sua strategia”. Parole pronunciate a margine dell’inaugurazione di un nuovo centro medico nella sede emiliana. Quasi a voler sottolineare che a Maranello si pensa anche al futuro, non solo al presente.

La strategia Ferrari sull’elettrico si regge su una convinzione precisa, che Vigna ha sintetizzato con disarmante chiarezza: “I leader sono e continuano a essere tali solo se osano e cercano di usare la tecnologia nuova per destare nuove emozioni in chi usa quel prodotto”. Un manifesto, più che una dichiarazione di circostanza.

Il progetto si chiama Ferrari Luce, se n’è parlato tanto lo scorso mese. Il nome non è casuale: la prima elettrica del Cavallino Rampante è destinata a fare luce su un segmento, quello del lusso estremo ad emissioni zero, ancora tutto da definire. Il sistema di propulsione è già stato svelato, così come alcuni dettagli degli interni, firmati da Jony Ive, il designer che ha ridisegnato l’estetica della Apple e ora prova a fare lo stesso con Maranello.

La data da cerchiare in rosso è il 25 maggio. A Roma, Ferrari svelerà nella sua interezza la Luce. Pochi mesi, per scoprire se osare, come dice Vigna, era davvero la mossa giusta.