Adesso è ufficiale Fiat Panda diventa Pandina

Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi Fiat Panda cambia nome e diventa anche in Italia ufficialmente Fiat Pandina. Nei giorni scorsi vi avevamo scritto che sul sito di Fiat già da qualche giorno non si parlava più di Panda ma di Pandina e dunque vi avevamo così anticipato il cambio di nome già nell’aria da tempo. Adesso però la notizia è stata ufficialmente confermata da Fiat che in questo modo vuole differenziare maggiormente il suo modello dalla Fiat Grande Panda.

Fiat ha ufficialmente confermato nelle scorse ore il cambio di nome di Fiat Panda che da subito diventa Fiat Pandina

Fiat ha ufficializzato tutte le novità del Model Year 2026 della sua city car, che ora assume il nome Pandina, un appellativo ispirato al modo affettuoso con cui gli italiani si riferiscono alla storica Panda. Il nuovo nome serve anche a distinguerla chiaramente dalla più grande e versatile Grande Panda, evitando possibili confusioni nella gamma.

La Fiat Pandina sarà disponibile esclusivamente con una motorizzazione ibrida: un tre cilindri Mild Hybrid da 1.0 litro, la cui potenza è stata leggermente ridotta da 70 a 65 CV. Sebbene il marchio non abbia fornito spiegazioni ufficiali, il motivo principale sembra legato all’adeguamento alle nuove normative europee sulle emissioni.

Fiat ha confermato infatti che la Pandina rispetta già la futura normativa Euro 6e-bis, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026. Questo aggiornamento rafforza il posizionamento della city car come modello efficiente, sostenibile e perfettamente in linea con le esigenze urbane moderne.

Anche così Fiat si prepara al lancio entro la fine del decennio della futura generazione di Fiat Panda che si chiamerà appunto nuova Fiat Pandina. La vettura continuerà ad essere prodotta sempre a Pomigliano ma con uno stile molto diverso più in linea con quello della Grande Panda ma con un tocco retrò in onore dellw prima generazione di Fiat Panda.