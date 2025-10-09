Alfa Romeo dal 2029 vuole fare l’americana

Alfa Romeo è impegnata nel rilancio a livello globale nel segmento premium. Per raggiungere i suoi obiettivi lancerà nei prossimi anni numerosi modelli. Tra questi anche un SUV di segmento E che riporterà dopo molti anni la casa automobilistica del biscione in quella categoria del mercato. Si tratterà di un SUV sui generis una sorta di via di mezzo tra una berlina e un crossover che l’ex CEO del biscione Imparato aveva soprannominato E-Jet.

Alfa Romeo progetta per il 2029 un modello per sfondare negli USA calandosi nella mentalità americana

Si dice che questa futura top di gamma di Alfa Romeo sarà prodotta direttamente negli Stati Uniti presso lo stabilimento Jefferson North di Detroit a partire dal 2029 che dovrebbe anche essere l’anno di presentazione del modello pensato per fare bene soprattutto in Nord America. Lungo quasi 5 metri questo SUV dalle linee aggressive e molto aerodinamiche è pensato per far sfondare in maniera definitiva il biscione in America cosa fino ad ora non riuscita o comunque riuscita solo parzialmente. Ovviamente il successo di Alfa Romeo in Nord America non dipenderà solo da questa vettura ma anche dal resto della gamma.

Non a caso anche le nuove Stelvio e Giulia sono pensate per fare bene li. Ma certamente avrà un ruolo di primo piano avendo delle caratteristiche perfette per fare bene negli USA. Non a caso si dice che avrà molte cose in comune con la nuova Jeep Grand Cherokee con cui condividerà piattaforma, motorizzazioni e stabilimento di produzione.

Questo modello più che una versione in grande della nuova Alfa Romeo Stelvio sarà una versione major della nuova Giulia. Infatti non si tratterà di un SUV classico ma di una vettura a ruote alte ma con uno stile molto sportivo e la coda tronca. Si potrà dunque parlare di una fastback. Con esso il rband milanese cercherà finalmente di calarsi nella mentalità americana sfruttando le conoscenze messe a disposizione di Jeep per fare finalmente breccia nei cuori dei consumatori di quel mercato che rimane il più importante a livello premium in tutto il mondo.