Fiat Panda addio: primo step verso la futura generazione con il cambio di nome

Fiat Panda cambia nome anche in Italia. Dopo che già in Germania si era registrato il passaggio da Panda a Pandina lo stesso sembra essere avvenuto anche in Italia. Il sito ufficiale infatti ha cancellato il nome Panda e per tutte le versioni adesso si parla di Pandina.

Fiat Panda addio: benvenuta Fiat Pandina in attesa della nuova generazione

Si tratta del primo step per differenziare maggiormente questo modello dalla Fiat Grande Panda. Infatti già da tempo si dice che la nuova generazione si chiamerà Pandina. L’obiettivo di questo cambio di nome avvenuto in maniera molto silenziosa e graduale è quello di non generare confusione nei clienti tra Fiat Panda e Grande Panda.

Oggi la Fiat Panda viene commercializzata con il soprannome “Pandina” e si può scegliere tra tre allestimenti: Pop, la versione base; Icon, l’intermedio; e Cross, il top di gamma. Quest’ultimo non è una novità assoluta, poiché era già presente nell’ultima generazione della Panda e ora è stato ripreso per identificare la versione che fino a poco tempo fa era semplicemente chiamata Pandina.

Nonostante il soprannome, il modello rimane ufficialmente Fiat Panda. All’interno del gruppo Stellantis, però, la piccola city car lunga 3,7 metri, dotata del motore MHEV 1.0 litri, viene ormai chiamata Pandina. Questo cambiamento non è improvviso: il nome ha iniziato a circolare già a febbraio 2024, quasi due anni fa, e da allora si era ipotizzato che la Panda avrebbe adottato questo vezzeggiativo come marchio distintivo, sottolineando l’affetto e la familiarità che gli utenti hanno sviluppato per la vettura nel corso degli anni.

Ricordiamo che la nuova Fiat Pandina arriverà entro il 2030. La vettura sarà prodotta a Pomigliano su una nuova piattaforma manterrà dimensioni simili alla Fiat Panda attuale ma con uno stile completamente rinnovato come vi abbiamo mostrato in nostri recenti articoli con render che ipotizzavano il suo design. La vettura manterrà un rapporto qualità prezzo elevato e rappresenterà il pezzo forte della gamma della casa torinese per molti anni ancora.