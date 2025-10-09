Stellantis amplia la sua offerta a Mangualde con il nuovo Stellantis CustomFit Center, un’area del Production Center dedicata alla trasformazione e personalizzazione dei veicoli. Gestito dal programma Stellantis Pro One, CustomFit consente ai clienti professionisti di adattare le proprie flotte direttamente in fabbrica, assicurando standard elevati di qualità, sicurezza e tempi di consegna ottimizzati.

Stellantis Mangualde lancia il CustomFit Center, dedicato alla trasformazione e personalizzazione dei veicoli commerciali

Il Production Center di Mangualde, attualmente impegnato nella produzione della nuova generazione di veicoli commerciali leggeri Stellantis – tra cui Citroën ë-Berlingo e ë-Berlingo Van, Fiat e-Doblò, Opel Combo Electric e Peugeot e-Partner ed e-Rifter – estende così la propria offerta, offrendo soluzioni personalizzate anche a clienti privati.

Questa iniziativa rappresenta un passo importante per Stellantis, che unisce produzione, personalizzazione e servizi dedicati, rendendo la fabbrica di Mangualde un punto di riferimento per chi cerca veicoli su misura, senza rinunciare a qualità, innovazione e affidabilità.

Nell’ambito di questo servizio vengono realizzati tutti i tipi di modifiche in risposta alle esigenze specifiche dell’attività di ogni cliente e possono incorporare un’ampia varietà di elementi: divisori e trasformazione dello spazio di carico, armadi di stoccaggio, pavimenti speciali, segnaletica, illuminazione interna, portautensili, kit di pulizia, tra gli altri.

Questo servizio comprende anche la personalizzazione esterna dei veicoli tramite etichettatura con loghi ed elementi grafici aziendali , serrature di sicurezza speciali, barre portatutto o sirene luminose. La prima flotta prodotta dal CustomFit Center era composta da 150 Citroën Ë-Berlingo, destinate al mercato francese. Questa iniziativa arriva nello stesso anno in cui lo stabilimento di Mangualde celebra il suo primo anniversario come prima fabbrica in Portogallo a produrre in serie veicoli elettrici a batteria per passeggeri e veicoli commerciali leggeri, consentendo ai clienti di acquistare veicoli ” made in Portogallo”.

Nei primi nove mesi dell’anno, Stellantis ha guidato il mercato automobilistico portoghese con una quota di mercato del 25% ed è stata anche leader indiscussa nelle vendite di veicoli commerciali leggeri con una quota di mercato del 46%, nonché leader nei veicoli commerciali completamente elettrici con una quota di mercato del 39%. Questo successo è dovuto alla qualità, all’affidabilità e all’adattabilità dei suoi vari modelli alle diverse esigenze dei suoi clienti.