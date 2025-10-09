Fiat 500 Hybrid Torino Launch Edition arriva in Francia

FIAT inaugura una nuova era con la presentazione della Nuova Fiat 500 Hybrid Torino Launch Edition, una serie speciale che celebra lo storico legame del marchio con la città di Torino e il ritorno della produzione nello stabilimento di Mirafiori. Questa edizione rappresenta un tributo al patrimonio industriale e culturale italiano, riportando nella città simbolo dell’automobile uno dei modelli più iconici del marchio. La 500 Hybrid Torino non è solo un’auto, ma un emblema di rinascita e innovazione, capace di coniugare tradizione e modernità, sostenibilità e design. Con il suo debutto, FIAT riafferma il proprio impegno nel rilancio della produzione nazionale e nel consolidare il ruolo di Mirafiori come cuore pulsante della mobilità del futuro.

Fiat 500 Hybrid Torino segna il lancio della gamma 500 Hybrid, che verrà svelata nella sua interezza a novembre 2025

“Mirafiori non è solo una fabbrica, è il cuore di FIAT. Oggi, la leggendaria 500 torna finalmente a casa, a Torino, con un’edizione speciale: la 500 Hybrid Torino. Un modello che rende omaggio alle nostre origini e continua a incarnare l’innovazione, la cultura e la società italiana. La storia iniziata nel 1957 si apre oggi con un nuovo importante capitolo, dedicato alla nostra città”, ha dichiarato Olivier François, CEO di FIAT e Global CMO di Stellantis.

“Sono lieto di poter aprire gli ordini per la FIAT 500 Hybrid. I nostri clienti attendevano con impazienza questo momento e siamo lieti di constatare questo interesse immediato, che conferma il fascino di questo modello iconico”, ha dichiarato Guillaume de la Giraudière, Direttore di Fiat Francia.

La Fiat 500 Hybrid Torino Launch Edition è la sintesi perfetta dello stile, della cultura e della creatività torinese. I suoi esterni sono caratterizzati da due tinte metallizzate, Oro Giallo e Verde Oceano , a cui si aggiungono altre cinque tinte disponibili a richiesta.

Il suo design, pur ispirandosi alla versione elettrica, si distingue subito grazie al badge laterale raffigurante la Mole Antonelliana, il simbolo più iconico di Torino, affiancato dal logo Hybrid, che illustra la nuova tecnologia ibrida del modello. All’interno, questa edizione speciale si distingue per gli esclusivi sedili in tessuto impreziositi dal logo Fabbrica Italiana Automobili Torino , la plancia in tinta con la carrozzeria e il volante nero soft-touch.

Al volante della 500 Hybrid Torino, ogni viaggio diventa più semplice grazie a funzioni come l’avviamento senza chiave, il climatizzatore automatico, il cruise control, i sensori di parcheggio, i sensori di luce e pioggia. La tecnologia di bordo è supportata da un display DAB da 10,25 pollici, compatibile con Apple CarPlay wireless, Android Auto e diversi servizi connessi. Sotto il suo design raffinato batte un cuore 100% italiano: un motore FireFly a tre cilindri da 1,0 litri e 65 CV (conforme allo standard E6bis), abbinato a un cambio manuale a sei marce e supportato dalla tecnologia mild-hybrid a 12 V.

Con questo omaggio all’imprenditorialità e all’innovazione italiana, FIAT rinnova il suo stile iconico, che dura da decenni, diventando una vera espressione di eleganza, funzionalità e grinta torinese. Dalla fabbrica alle strade di Torino e oltre, la Nuova Fiat 500 Hybrid Torino Launch Edition si afferma come la sintesi perfetta di tradizione, innovazione e vera italianità. La nuova 500 Hybrid Torino Launch Edition parte da 149 € al mese con un acconto di 3.900 € e nessuna condizione di permuta, per 36 mesi e 30.000 km.