FIAT rinnova la famiglia Panda con diverse novità su tutta la gamma

FIAT presenta il Model Year 2026 della sua iconica famiglia Panda, con aggiornamenti pensati per offrire un’esperienza cliente più semplice e coerente, migliorando tecnologia, connettività e sostenibilità. La gamma MY26 rende la Panda più inclusiva che mai, con due modelli chiave: la Pandina, versione compatta e versatile lunga 3,69 metri, accessibile e ideale per la città, e la Grande Panda, più spaziosa e capace, perfetta per chi cerca comfort e praticità.

FIAT celebra il rinnovo Model Year 2026 della sua famiglia più iconica: Panda

Entrambe le versioni incarnano due aspetti complementari del marchio FIAT e saranno disponibili con una gamma completa di propulsori: ibride e benzina, con la Grande Panda anche in versione 100% elettrica, mentre la Pandina sarà offerta in versione ibrida. La logica dei tre allestimenti uniformi assicura accessibilità e chiarezza in tutta la gamma, rendendo più semplice la scelta per i clienti e valorizzando le caratteristiche distintive di ciascun modello.

La Grande Panda è più di una semplice auto: è il capostipite di una nuova famiglia di veicoli globali. Dai primi schizzi al lancio, la Grande Panda incarna lo spirito del marchio italiano, offrendo soluzioni intelligenti e inclusive per un pubblico mondiale. Con le sue dimensioni compatte e la personalità inconfondibile, riflette i valori fondamentali di FIAT: funzionalità, sostenibilità e design emozionale.

La nuova Grande Panda aprirà gli ordini europei a inizio ottobre e, mantenendo la strategia FIAT incentrata sul cliente, tutti e tre gli allestimenti, POP, ICON e LA PRIMA, saranno offerti con ogni propulsore, inclusa la versione a benzina, espandendo la presenza del modello nei mercati con guida a destra.

Nella versione base, POP incarna semplicità e praticità per la mobilità quotidiana. È dotata di climatizzatore manuale, cruscotto digitale da 10 pollici, smart station con riconoscimento vocale, mentre la sicurezza è garantita da sistemi ADAS completi e sei airbag. ICON rappresenta il cuore della gamma, combinando un design distintivo con comfort e tecnologia avanzati. Fari anteriori e posteriori a LED, specchietti e maniglie verniciati in nero, spoiler posteriore e schermo touchscreen da 10,25 pollici con mirroring wireless, supportato da sei altoparlanti.

Al top di gamma, LA PRIMA rappresenta l’apice della Grande Panda e coniuga stile e sostanza. Caratterizzato da cerchi in lega da 17 pollici, barre al tetto, piastre di protezione, vetri oscurati e raffinati dettagli esterni, l’interno è caratterizzato da rivestimenti in tessuto pregiato, volante soft-touch, plancia “Bambox” e pannelli porta con inserti in tessuto. La tecnologia gioca un ruolo centrale, con navigatore integrato, ricarica wireless, climatizzatore automatico, sensori di parcheggio completi, telecamera posteriore e sensori pioggia.

La city car più amata di FIAT continua la sua evoluzione con Pandina, un nome che già dice molto del suo spirito. È l’auto più agile, versatile e amabile per la città, e non solo, ora rinnovata con una gamma che tiene da un lato l’occhio alla famiglia FIAT e dall’altro alla sua tradizione di avventura urbana, pur rimanendo fedele al suo ruolo di soluzione di mobilità accessibile e semplice.

Come punto di accesso al mondo FIAT e complementare alla Grande Panda, più grande e versatile, Pandina mantiene il suo stile leggero e disinvolto, sia esteticamente che in termini di prezzo. L’intera gamma presenta il nome “Pandina” stampato sul terzo finestrino; per rafforzarne l’identità, la versione Cross aggiunge dettagli ancora più evidenti, con il nome sia sui sedili anteriori che posteriori e sulle modanature laterali.

Pandina è disponibile esclusivamente con motore ibrido. La gamma, semplificata in tre allestimenti (POP, ICON e CROSS), rende più facile che mai trovare la Pandina adatta a diversi stili di vita, pur preservando la personalità senza tempo del modello.

POP cattura il carattere essenziale del modello, per coloro che apprezzano la funzionalità semplice. ICON si colloca al centro della gamma Pandina, raggiungendo il giusto equilibrio tra comfort e connettività. Al vertice della gamma, CROSS offre l’interpretazione più audace di Pandina. Infine, la sicurezza è un pilastro dell’intera gamma, con sistemi avanzati di assistenza alla guida come il riconoscimento della segnaletica stradale, l’assistenza al mantenimento della corsia, la frenata autonoma di emergenza, il rilevamento della stanchezza del conducente e i sensori di parcheggio posteriori.

Per celebrare il quarto anniversario della collaborazione tra FIAT e (RED), entro il Model Year 2026, ogni Grande Panda e Pandina presenterà due distintivi badge laterali (RED) sui due montanti centrali, se ordinati nella colorazione rossa. Questo rafforza l’impegno costante del marchio nella lotta alle emergenze sanitarie globali insieme al suo fidato e prezioso partner (RED).