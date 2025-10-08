Nuova Alfa Romeo Giulia: la rivoluzione porterà benefici ma ci sarà un prezzo da pagare

Nuova Alfa Romeo Giulia sembra avere le carte in regola per essere la prossima novità per la gamma del biscione sorpassando la nuova Stelvio che invece potrebbe arrivare qualche mese dopo. Come sappiamo con la futura generazione la vettura di Alfa Romeo subirà una vera rivoluzione. Infatti non cambierà solo la piattaforma e la gamma dei motori con le prime versioni completamente elettriche ma ci sarà un cambio di design davvero notevole. Questo almeno secondo quanto trapelato fino ad oggi in assenza di foto spia del prototipo.

Ci sarà un vero e proprio cambio di paradigma per il design della nuova Alfa Romeo Giulia che non piacerà a tutti

La nuova Alfa Romeo Giulia non sarà più una berlina sedan ma nel migliore dei casi si trasformerà in una berlina fastback anche se altri ritengono che il modello si avvicinerà pericolosamente ad un crossover molto sportivo come vi mostriamo nei render di questo articolo. Non sappiamo quale sia la verità tra queste ipotesi e non escludiamo che alla fine sia una via di mezzo, di certo si tratterà di un cambio di paradigma che sicuramente porterà benefici in termini di vendite e quote di mercato in quanto l’auto diverrà appetibile anche in paesi dove al momento l’attuale versione non sembra essere in linea con quelli che sono i gusti attuali dei clienti del segmento premium.

Ma ovviamente ciò avrà un costo. Infatti il design della nuova Alfa Romeo Giulia non piacerà a tutti e farà storcere il naso ad alcuni tra gli alfisti più esigenti. Il biscione lo sa ed è pronto a pagare lo scotto per il bene della sua azienda. Si tratta insomma dello stesso avvenuto con Alfa Romeo Junior travolta dalle critiche dei fan di Alfa Romeo ma che alla fin fine sta andando molto bene sul mercato conquistando nuovi clienti fino ad oggi rimasti lontani dalle auto presenti nella gamma della casa automobilistica milanese. Potrebbe insomma accadere lo stesso. Tra l’altro questa auto ci anticiperà anche come sarà la futura segmento E di Alfa Romeo che a quanto pare arriverà sul mercato più o meno con la stessa filosofia.