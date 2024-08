Alfa Romeo E-Jet: la futura segmento E farà ricredere in tanti

Alfa Romeo E-Jet, di cui qui vi mostriamo uno dei tanti render presenti sul web, è l’auto che riporterà la casa automobilistica del Biscione nel segmento E del mercato. Ciò dovrebbe avvenire salvo sorprese nel corso del 2027 dopo i debutti della nuova Alfa Romeo Stelvio nel 2025 e della nuova Alfa Romeo Giulia nel 2026.

In tanti si ricrederanno sul biscione quando la nuova Alfa Romeo E-Jet sarà una realtà

Alfa Romeo E-Jet dovrebbe essere l’auto che farà fare l’agognato salto di qualità allo storico marchio milanese dato che sarà la nuova top di gamma del marchio premium di Stellantis che aspira a diventare il vero brand premium del gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares. La vettura sarà pensata per fare bene in Nord America ma dovrebbe comunque regalare ottime soddisfazioni anche in Europa. La sua casa sarà lo stabilimento Stellantis di Cassino in Italia. Si tratterà dunque di una vettura made in Itala al 100 per cento. L’auto nascerà su piattaforma STLA Large e inizialmente sarebbe dovuto essere solo elettrica al 100 per cento. A questo punto però non escludiamo che l’auto alla fine possa avere in gamma anche qualche versione ibrida. Molto dipenderà da come evolveranno le cose.

Come affermato dal CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato la futura Alfa Romeo E-Jet, il cui nome ufficiale deve ancora essere svelato avrà un design mai visto prima. Si tratterà di un’auto difficilmente inquadrabile nelle attuali categorie in cui è diviso il mercato auto. Il suo stile e le prestazioni di cui sarà capace finiranno per far ricredere tutti coloro secondo cui il Biscione non è più quello di prima. Questa vettura infatti sarà in grado di regalare grandi emozioni a chi si metterrà alla sua guida.