Nuova Alfa Romeo Crosswagon: in nero è ancora più bella ed elegante

Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato un render del designer Alessandro Capriotti in cui veniva immaginato lo stile di una ipotetica nuova Alfa Romeo Crosswagon. Nelle scorse ore Capriotti Cardesign visto il successo del suo render ha deciso di riproporlo ma questa volta in colore nero.

Nuova Alfa Romeo Crosswagon: il render riproposto in colore nero con una vettura ancora più bella ed elegante

Capriotti Cardesign ha immaginato la nuova Alfa Romeo Crosswagon come una sorta di reinterpretazione moderna della storica formula “wagon sportiva” firmata dal Biscione. Il progetto nasce dal desiderio di offrire una vettura che sappia coniugare l’eleganza tipica del marchio con la versatilità che oggi viene sempre più ricercata nei SUV. Il risultato è un modello dal carattere deciso, con linee tese e proporzioni armoniose, che riprende i tratti distintivi del nuovo linguaggio stilistico Alfa Romeo e li declina in chiave familiare.

La nuova Alfa Romeo Crosswagon 2.0 punta a distinguersi per il perfetto equilibrio tra praticità quotidiana e piacere di guida. Dimensioni generose garantiscono comfort e spazio a bordo, mentre l’impostazione sportiva promette prestazioni e dinamismo, restando fedele allo spirito del marchio.

Con questa visione, Capriotti proietta Alfa Romeo verso il futuro senza rinunciare al suo DNA: passione, design e anima italiana. La Crosswagon 2025 si candida così a diventare una proposta ideale per chi cerca un’auto versatile e raffinata, capace di affermarsi come nuova icona nella gamma del Biscione. In questa versione in nero la vettura appare ancora più bella ed elegante grazie a questo colore che fa risaltare ancora meglio ogni linea della vettura. Chissà che in parte questo stile non venga proposto in effetti dal biscione in una delle sue future vetture. Ricordiamo infatti che sia la nuova Giulia che anche la segmento E soprannominata E-Jet avranno uno stile di carrozzeria a cavallo tra una berlina e un crossover. Chissà che un qualcosa di questo tipo non possa effettivamente arrivare.