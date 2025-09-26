Nuova Alfa Romeo Giulia: potrebbe cambiare le regole del gioco nel suo segmento

Nuova Alfa Romeo Giulia sarà una delle prossime novità di Alfa Romeo. Si dice che possa arrivare subito dopo la nuova Stelvio anche se qualcuno ipotizza a sorpresa che possa anticipare la futura generazione del SUV di segmento D del biscione. Ad ogni modo si dice che si dovrà aspettare almeno il 2027 per assistere al suo debutto. Questa vettura alla pari di Stelvio avrà un’importanza fondamentale per il futuro di Alfa Romeo che vuole definitivamente affermarsi come brand premium globale facendo bene anche in mercati dove fino ad ora ha raccolto risultati modesti come ad esempio quello americano.

Si prevedono cambiamenti eclatanti al design della nuova Alfa Romeo Giulia

Secondo le ultime indiscrezioni il design della nuova Alfa Romeo Giulia potrebbe rappresentare una vera sorpresa. Infatti la sua carrozzeria rispetto alla generazione attuale cambierà completamente. Qualcuno ipotizza possa diventare un vero e proprio crossover, altri si immaginano un qualcosa tipo la DS N8 o la Citroen C5 X. Altri ancora pensano che alla fine rimarrà pur sempre una berlina ma con uno stile da fastback passando dagli attuali 3 volumi a due volumi e mezzo. Probabilmente la verità sta nel mezzo di queste ipotesi.

Noi pensiamo che la nuova Alfa Romeo Giulia possa essere sempre una berlina ma con alcune caratteristiche più da crossover ma comunque non si tratterà di un vero e proprio SUV altrimenti entrerebbe in concorrenza con la nuova Stelvio e ciò non avrebbe alcun senso. L’ipotesi che vi mostriamo in copertina, un render pubblicato in passato da Motor.es potrebbe anticipare grosso modo come potrebbe cambiare lo stile della Giulia con la futura generazione che diventerebbe una sorta di berlina fastback a ruote alte. Insomma se così fosse possiamo dire con certezza che questa vettura sarebbe capace di cambiare per sempre le regole del gioco nel suo segmento di mercato portando qualcosa di davvero inedito.

Ovviamente certezze che la nuova Alfa Romeo Giulia sarà proprio così non ne abbiamo. In assenza di foto spia del prototipo dobbiamo accontentarci di ipotesi digitali come quelle che vi mostriamo. Sembra però certo che il cambio di design sarà netto e radicalmente molto più di quello che attende la Stelvio con la sua futura generazione. Entrambi i modelli mostreranno la nuova identità stilistica del marchio che poi ritroveremo negli altri modelli di fascia alta come l’erede di Tonale, la nuova segmento E e forse anche un altro SUV lungo 4,3 metri che potrebbe chiamarsi nuova Alfetta.