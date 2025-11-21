Lancia accelera col lancio della Ypsilon Rally2 HF Integrale: 30 ordini in un solo giorno

In casa Lancia il debutto della nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale, che debutterà nel 2026 nel Mondiale Rally, permette di accelerare sui programmi che caratterizzano questo autentico ritorno nei rally su scala mondiale. Dopo il media day dello scorso 18 novembre, alla presenza del nuovo CEO del costruttore torinese, Roberta Zerbi, di Jean-Marc Finot, Senior Vice President di Stellantis Motorsport, François Wales, Head of Stellantis Motorsport Customer Racing and Sports Vehicles, Eugenio Franzetti, Direttore di Lancia Corse HF, Miki Biasion, due volte Campione del Mondo Rally e consulente tecnico, e dell’ormai ex CEO Luca Napolitano, c’è un’altra pagina da scrivere. Il 19 novembre scorso, sempre a Satory dove ha sede Stellantis Motorsport, si è svolta una seconda giornata altrettanto importante per il proseguo nel motorsport da parte di Lancia.

Stellantis Motorsport ha infatti organizzato un evento dedicato al Customer Racing, riunendo a questo proposito team, piloti privati, concessionari, partner tecnici e stakeholder commerciali coinvolti nella vendita e nel supporto dei modelli da competizione e delle loro componenti. In questo contesto sono stati più di un centinaio gli ospiti intervenuti presso la sede di Stellantis Motorsport, lì dove il giorno prima era stata presentata la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Una due giorni che ha permesso di mettere a punto piena continuità fra strategia di comunicazione e attività specifiche rivolte ai clienti.

Si sono ufficialmente aperti gli ordini della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale

La stessa giornata ha anche permesso al costruttore torinese di aprire gli ordini della nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Tutti gli ospiti intervenuti sono stati invitati anche a visitare l’officina Motorsport dove ingegneri e tecnici Stellantis hanno potuto illustrare le caratteristiche tecniche della vettura da rally, passando dall’architettura del telaio alle prestazioni del propulsore fino all’aerodinamica e alle caratteristiche di trasmissione e sicurezza.

Le sessioni pratiche hanno permesso ai team di ottenere una comprensione più chiara della filosofia di sviluppo alla base del progetto che caratterizza la Ypsilon Rally2 HF Integrale, ovvero le importanti ambizioni che gravitano attorno al ritorno di Lancia nei rally che contano. Il mercato ha quindi premiato il progetto e l’entusiasmo è apparso da subito tangibile. In appena una giornata sono stati infatti ben 30 gli ordini portati a casa dalla Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Ciò conferma una fiducia importante riposta dai team clienti in Lancia e nel suo ritorno nel WRC. Un segnale forte e altamente positivo, con numeri destinati a crescere rapidamente.