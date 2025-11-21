Ecco la nuova Fiat 500 Hybrid: tre varianti e altrettanti allestimenti, da 16.950 euro

Con la presentazione ufficiale della nuova Fiat 500 Hybrid, il costruttore torinese vuole innanzitutto celebrare quello che è un legame profondo con Mirafiori. Un luogo iconico per la storia dell’auto italiana e per la storia stessa della 500, che ora punta su un design rinnovato, una maggiore disponibilità di comfort messa a disposizione e tecnologie intelligenti che pongono l’eterna 500 al passo con i tempi moderni.

La nuova Fiat 500 Hybrid è stata presentata oggi, a Torino, con quello che è stato presentato come un esclusivo media drive che da oggi condurrà fino al 28 novembre prossimo. In questo modo la nuova 500 Hybrid segna le pagine di un nuovo capitolo per il costruttore torinese, puntando sulla sua stessa eredità pur ragionando sulle nuove tecnologie che la pongono al top del suo Segmento di riferimento. Allo stesso modo la nuova Fiat 500 Hybrid esalta la bellezza di forme senza tempo, autentica firma del design italiano.

Con la presentazione della Fiat 500 Hybrid il costruttore torinese guarda, inoltre, a un simbolico ritorno presso lo storico stabilimento Fiat di Mirafiori; lì dove la stessa 500 era nata nel 1957. Fiat vuole quindi riprendere in mano quel legame che unisce il modello alla città e al Paese; presso le Carrozzerie Mirafiori la produzione è già cominciata a partire da questo mese di novembre, con la volontà di produrre almeno 5.000 unità entro la fine di quest’anno. D’altronde l’obiettivo annuale è stato già fissato da tempo: produrre circa 100.000 unità ogni anno in modo da rafforzare il ruolo strategico del sito produttivo torinese nella rete industriale a marchio Fiat, rinnovando quindi quel legame indissolubile tra la 500, la Fiat 500 Hybrid, e la città di Torino.

Sono tre le varianti di carrozzeria disponibili per la nuova Fiat 500 Hybrid

La caratterizzazione della carrozzeria della nuova Fiat 500 Hybrid passa attraverso le tre varianti già disponibili nel caso della sorella Elettrica, dalla quale eredità praticamente lo stile interno ed esterno ad eccezione della piccola asola di raffreddamento ricavata sul frontale e della leva per il cambio manuale. Di conseguenza anche la 500 Hybrid prevede una variante Hatchback, una versione Cabrio e la interessante caratterizzazione 3+1 che presenta una piccola portiera da un solo lato per accedere più facilmente al divanetto posteriore; quest’ultima si potrà ordinare a partire dal prossimo anno.

Allo stesso modo sono tre anche gli allestimenti disponibili in gamma: Pop, Icon e La Prima. A questi si aggiunge un allestimento previsto al lancio, noto come Torino che rappresenta un vero e proprio tributo per la città che da sempre è la vera casa del costruttore e del modello stesso. L’allestimento Torino si potrà avere solo sulla variante Hatchback.

Con l’allestimento Pop viene espressa l’essenza più pura della 500 Hybrid, quella che la rende essenziale, elegante e sempre funzionale. Si tratta della scelta ideale per chi desidera praticità e immediatezza senza rinunciare al carattere tipico del modello. L’allestimento Icon si pone al centro della gamma mettendo a disposizione la perfetta combinazione fra tecnologia, comfort e tipico fascino urbano. Al top della gamma si pone la variante La Prima che unisce il fascino intrinseco alla 500 stessa con dotazioni e finiture dal carattere premium.

Decisamente allettante risulta il prezzo promozionale. Al lancio la nuova Fiat 500 Hybrid, in allestimento Pop, si può avere a partire da 16.950 euro in caso di rottamazione e con finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Nelle intenzioni del costruttore le prime consegne inizieranno già a partire dal mese di gennaio dell’anno prossimo.