Alfa Romeo e Maserati: siamo ad ottobre e ancora niente nuovo piano

Ottobre è arrivato e ancora niente piano di rilancio per Alfa Romeo e Maserati. Si attende ancora di sapere quello che sarà il futuro dei due brand su cui ultimamente si stanno moltiplicando le indiscrezioni. L’ultima parla di possibili acquirenti arabi interessati in particolare alla casa automobilistica del tridente. Quello che in molti sperano di sapere presto è come Stellantis intende procedere per il rilancio dei due brand.

L’autunno è iniziato ma ancora nessuna novità per Alfa Romeo e Maserati

Di Alfa Romeo abbiamo già le idee più chiare. Sappiamo infatti che devono arrivare le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio anche se al momento il loro debutto è stato rinviato a data da destinarsi. Poi si attende l’erede di Tonale, una nuova segmento E che forse sarà prodotta a Detroit e forse anche di un altro SUV compatto che si andrebbe a collocare tra Junior e Tonale nella gamma del biscione.

Ancora più nebuloso il futuro di Maserati per il quale si attende con trepidazione il nuovo piano che chiaramente non sarà più basato sul tutto elettrico come il precedente ma verrà dato spazio anche ai motori termici. Si attende inoltre di sapere se ci saranno ancora le nuove Maserati Quattroporte e Levante e in cosa consisteranno le eventuali sinergie con Alfa Romeo di cui ha parlato anche il numero uno dei due brand Santo Ficili.

Ricordiamo che Alfa Romeo viene considerato l’unico vero brand premium globale del gruppo Stellantis dato che Lancia e DS Automobiles vengono commercializzate solo in Europa. Quanto a Maserati si tratta del marchio di lusso per eccellenza che inizialmente sembrava potesse finire nelle mire di Ferrari, poi si è parlato anche di cinesi e infine di arabi. Al momento però nessuna trattativa sembra essere davvero confermata e dunque ancora tutto può succedere.