Nuova Maserati Quattroporte: motore termico e design rivoluzionato

Nuova Maserati Quattroporte dovrebbe essere uno dei futuri modelli che arricchiranno la gamma di Maserati in attesa di un piano di rilancio da parte del suo nuovo numero uno l’amministratore delegato Santo Ficili. Tra i modelli di cui si parla anche la futura generazione dell’ammiraglia che se sarà confermata nel nuovo piano subirà un notevole cambiamento estetico come si evince da questi render che vi mostriamo in questo nostro articolo che ipotizza lo stile del futuro modello di Maserati.

Non è ancora sicuro che ci sarà una nuova Maserati Quattroporte ma se si farà sarà anche termica e molto diversa dal modello passato

Rispetto a quanto era stato detto negli scorsi anni quando si pensava che la nuova Maserati Quattroporte sarebbe stata solo elettrica le cose sono cambiate. Infatti ammesso e non concesso che questa vettura sarà confermata ufficialmente è quasi certo che accanto a versioni elettriche vi saranno anche versioni termiche. Sembra assai probabile la presenza di un motore ibrido ma a questo punto non possiamo nemmeno escludere la presenza di un termico puro nella futura gamma del modello.

Se una nuova Maserati Quattroporte ci sarà è probabile che avrà dimensioni ridotte rispetto alla precedente generazione uscita di produzione negli scorsi anni. Si parla infatti di una vettura che avrà dimensioni leggermente superiori alla vecchia Ghibli finendo dunque per sostituire entrambe le vetture. In seguito alle sinergie con Alfa Romeo confermato da Santo Ficili nei mesi scorsi non escludiamo che questa auto possa avere molto in comune con la futura ammiraglia del Biscione che riporterà il modello nel segmento E del mercato.

Se una nuova Maserati Quattroporte si farà e come sarà inizieremo a capirlo agli inizi del prossimo anno quando con il nuovo piano industriale di Stellantis capiremo quanti e quali modelli saranno previsti per ogni brand compresa la stessa casa automobilistica del tridente. Un suo ritorno al momento appare abbastanza probabile anche se ovviamente non si può nemmeno escludere un cambio di nome per questa vettura.