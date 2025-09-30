Nuova Fiat Fastback e Giga Panda in Italia: i sindacati ci sperano

Nuova Fiat Fastback e Giga Panda sono le due prossime novità di Fiat. Il loro arrivo è previsto nel corso del 2026. Si tratterà della seconda e terza vettura della nuova famiglia Panda dopo la Grande Panda. Si tratterà di due SUV di segmento C lunghi quasi 4,4 metri che nasceranno su piattaforma smart car e saranno prodotti presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco.

I sindacati spingono per avere in Italia la nuova Fiat Fastback e Giga Panda ma sembra assai difficile che Stellantis sposti la produzione

Nelle scorse settimane vista la difficile situazione degli stabilimenti italiani di Stellantis, i sindacati hanno chiesto al gruppo nuovi modelli per rivitalizzare le fabbriche. Tra questi anche le nuove Fiat Fastback e Giga Panda. Sicuramente se ne parlerà anche nell’incontro che i sindacati terranno a Torino il prossimo 20 ottobre con il nuovo numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Antonio Filosa.

Sembra però assai difficile che le nuove Fiat Fastback e Giga Panda possano essere costruite in Italia. Infatti al momento nessuno degli stabilimenti del gruppo è in grado di produrre auto su quella piattaforma e inoltre sembra tardi per effettuare cambiamenti così importanti dato che le due vetture arriveranno sul mercato nel corso del prossimo anno.

Sembra più probabile che alla fine possano essere altre le novità di Stellantis per aumentare la produzione nel nostro paese. Molte di queste le scopriremo agli inizi del 2026 quando sarà rivelato il nuovo piano industriale di Stellantis, ma è già probabile che qualche novità possano emergere già dopo l’incontro di Torino del prossimo 20 ottobre.

Di sicuro Nuova Fiat Fastback e Giga Panda sono due vetture particolarmente attese che dovrebbero garantire a Fiat un buon numero di immatricolazioni e una crescita globale delle quote di mercato. Oltre a Kenitra in Marocco saranno prodotte anche in Brasile. In Marocco si parla di circa 140 mila unità all’anno delle due vetture che quindi a livello globale potrebbero toccare quota 300 mila o quasi. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno nel corso delle prossime settimane a proposito di questi due attesi modelli.