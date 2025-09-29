Nuova Fiat Fastback: ecco che stile potrebbe avere l’erede di Fiat Tipo

Nuova Fiat Fastback viene considerata insieme alla Fiat Giga Panda o Pandissima l’erede di Fiat Tipo. La berlina di segmento C entro fine anno dirà definitivamente addio al mercato e sarà rimpiazzata da queste due auto in arrivo nel corso del 2026. Entrambe saranno prodotte su piattaforma smart car di Stellantis presso lo stabilimento di Kenitra in Marocco. Saranno lunghe intorno ai 4,4 metri e si differenzieranno soprattutto per la parte posteriore.

Dal Brasile una nuova suggestiva ipotesi di come potrebbe apparire la nuova Fiat Fastback

Infatti la nuova Fiat Fastback avrà uno stile più accattivante quasi da SUV coupè mentre la Giga Panda sarà più squadrata e punterà ad attirare le famiglie numerose e chi cerca ampio spazio interno. Le due auto dunque saranno complementari e rappresenteranno rispettivamente il secondo e terzo modello della nuova famiglia Panda. Al momento di queste auto esistono solo foto spia del prototipo camuffato e teaser della stessa Fiat. Sulla base di questi sono sorti numerosi render che hanno provato ad immaginare il loro aspetto. L’ultime in ordine di tempo è quello che vi proponiamo in questo nostro articolo.

Si tratta di un render del creatore digitale brasiliano Kleber Silva che ha deciso di immaginare di nuovo quello che potrebbe essere l’aspetto della nuova Fiat Fastback questa volta immaginata più vicina nello stile ad una berlina fastback piuttosto che ad un vero e proprio crossover.

Si tratta sicuramente di una ipotesi affascinante anche se riteniamo che la nuova Fiat Fastback sarà ancora più alta del modello che vediamo mentre la parte posteriore potrebbe effettivamente essere simile a questa. Ricordiamo che questa vettura sostituirà l’attuale Fiat Fastback in Brasile ma sarà venduta in tutto il mondo Europa compresa, dove Fiat debutterebbe in questo segmento di mercato. La vettura arriverà sul mercato in versione elettrica, ibrida e anche con motore a benzina puro.