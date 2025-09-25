Fiat Grande Panda: altri 200 operai in arrivo dal Marocco per velocizzare la sua produzione

Gli operai per produrre Fiat Grande Panda a Kragujevac in Serbia non bastano mai. E’ notizia dele scorse ore l’arrivo in Serbia di altri 200 operai provenienti dal Marocco che daranno manforte ai dipendenti della fabbrica per la produzione dell’auto che nasce su piattaforma smart car di Stellantis e presto darà origine ad una nuova famiglia di vetture.

Dal Marocco arrivano altri 200 dipendenti per lo stabilimento di Kragujevac in Serbia: obiettivo aumentare la produzione di Fiat Grande Panda

Si tratta di operai low cost che accettano stipendi da 600 euro al mese che ormai nemmeno più in Serbia vogliono. In questo modo si spera di velocizzare la produzione di Fiat Grande Panda per soddisfare l’enorme mole di ordini provenienti da tutta Europa dove l’auto è stata messa in vendita in versione completamente elettrica, ibrida e in ultimo anche nella versione con motore a benzina con prezzo sotto i 15 mila euro.

In questo momento a Kragujevac si lavora su due turni e vengono prodotte 350 unità al giorno di Fiat Grande Panda. L’obiettivo, con questi 200 nuovi dipendenti che si uniscono ad altri 100 che già in precedenza erano arrivati dal Marocco, è quello di realizzare un terzo turno produttivo per aumentare ancora i numeri di produzione della fabbrica. Ovviamente questi dipendenti si vanno ad aggiungere a quelli locali e ai circa 150 italiani trasferiti momentaneamente dai vari stabilimenti italiani che metteranno a disposizione la propria esperienza per garantire che anche i nuovi arrivati siano in grado di fare il loro lavoro nel migliore dei modi.

Ricordiamo che Fiat Grande Panda a breve sarà prodotta da Stellantis anche in Algeria negllo stabilimento di Orano. In futuro inoltre con l’arrivo dell’auto in Sud America la vettura sarà prodotta anche a Betim in Brasile. Quanto invece allo stabilimento di Kragujevac per il futuro si vocifera l’arrivo di un secondo modello sempre sui piattaforma smart car. Non si sa però se sarà sempre di Fiat o di un altro brand