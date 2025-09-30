Puoi comprare una Ferrari FF a molto meno di una nuova Audi RS6

La Ferrari FF è una di quelle auto che non si dimenticano facilmente, e per diversi e opposti motivi. Presentata nel 2011, ha lasciato a bocca aperta non solo per il design fuori dagli schemi, ma anche perché rappresentava un’inedita interpretazione del concetto di supercar: velocissima e, incredibile ma vero, anche “adatta alla famiglia”.

Nata per prender il posto di un’altra memorabile vettura, la 612 Scaglietti, la Ferrari FF ha osato con linee da shooting brake e proporzioni più generose, trasformandosi nella quattro posti più rapida del pianeta al momento del lancio. A spingerla c’è un V12 da 6,3 litri capace di erogare 650 cavalli e di farla schizzare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi. Prestazioni da urlo, che oggi fanno sorridere pensando che quest’auto si trovi sul mercato dell’usato a cifre inferiori a quelle di una “banale” Audi RS 6 nuova di zecca (che parte da 151mila euro). Un confronto prezzi che può dare più di un grattacapo.

Il nome “FF”, intanto, non è un casuale. Non lo sono mai i nomi del Cavallino. FF, infatti, sta per Ferrari Four, perché è stata la prima creatura di Maranello a montare la trazione integrale. Un dettaglio tecnico che la rendeva utilizzabile anche quando la strada non era proprio da vacanza tranquilla. E non dimentichiamo la praticità: con 450 litri di bagagliaio e quasi il doppio abbattendo i sedili, la Ferrari FF può davvero accompagnarti a fare una preziosa settimana bianca senza farti rinunciare ai bagagli.

Oggi questa Ferrari dal cuore V12 è scesa a valori che oscillano tra i 130.000 e i 160.000 euro, a seconda di chilometraggio e condizione, ovviamente. Una cifra che, certo, non si trova sotto il cuscino, ma che apre scenari interessanti. Infatti, per la stessa somma di un’altra shooting brake sportiva tedesca nuova, ti porti a casa un pezzo di storia Ferrari.

Il calo medio del 10% in dodici mesi ha reso la Ferrari FF una delle offerte più intriganti nel panorama delle sportive di lusso. E il confronto diventa ancora più pepato se pensiamo che, a certe quotazioni, la Ferrari FF risulta addirittura più conveniente di una Porsche Panamera. In altre parole, si può salire al volante di un V12 da antologia con una somma non astronomica, ma certamente per pochi. Come le Ferrari, d’altronde.