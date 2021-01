Questa Ferrari FF in vendita è appartenuta a Chip Ganassi

Questa Ferrari FF potrebbe essere un’occasione unica per mettersi alla guida di una vettura appartenuta all’icona del Motorsport Chip Ganassi. Inoltre, l’auto è disponibile attualmente presso una delle concessionarie più famose al mondo, ossia Canepa. La FF in questione è un esemplare del 2012 originariamente acquistato al prezzo di 295.000 dollari (240.602 euro).

Se ciò non bastasse, il proprietario di Chip Ganassi Racing ha aggiunto oltre 70.000 dollari (57.092 euro) di optional fra cui un sistema di sollevamento delle sospensioni, un impianto di scarico sportivo, delle pinze freno gialle, un sistema AFS e altro ancora. L’abitacolo di questa Ferrari FF, invece, dispone di rivestimenti in alcantara e pelle.

Ferrari FF: l’esemplare guidato da Chip Ganassi è ora in cerca di una nuova casa

Purtroppo, l’annuncio di vendita non riporta se sono state apportate modifiche al motore, quindi possiamo aspettarci il V12 di serie da 6.3 litri che scarica i suoi 660 CV a 8000 g/min sulle ruote tramite un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. Il propulsore propone anche una coppia massima di 683 nm a 6000 g/min.

Pare che Ganassi sia stato il proprietario di questa vettura da 370.000 dollari (301.772 euro) per circa due anni. Il rivenditore sostiene che la FF ha percorso circa 12.800 km e viene venduta a un prezzo che può essere scoperto soltanto contattando direttamente Canepa.

Vi ricordiamo che la Ferrari FF è stata prodotta dal 2011 al 2016 in circa 2300 esemplari e come successore della 612 Scaglietti. Abbiamo di fronte la prima Ferrari di serie ad utilizzare un sistema di trazione integrale (da qui il nome FF che sta per Ferrari Four). Infine, la vettura impiega 3,7 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 335 km/h.

