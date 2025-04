La speciale Ferrari FF di John Elkann è in vendita

È decisamente unica la Ferrari FF messa all’asta da Collecting Cars, disponibile in Italia; si tratta infatti di un’esemplare, dotato ovviamente del poderoso V12 di Maranello, risalente al 2013 e appartenente a John Elkann. Un esemplare fortemente personalizzato da Elkann sulla base degli stilemi tipici dei modelli appartenuti al nonno, l’Avvocato Gianni Agnelli.

John Elkann, oggi alla presidenza di Ferrari e anche del Gruppo Stellantis, ha ordinato questa Ferrari FF nel 2013 puntando su una configurazione stilistica da autentica one-off; l’ispirazione proveniva infatti dalle vetture più iconiche appartenute al nonno. Ora Collecting Cars sta per avviare l’asta che la vedrà protagonista e c’è da attendersi un parterre di offerte sicuramente non indifferenti, vista la provenienza e l’esclusività del modello.

La Ferrari FF appartenuta a John Elkann mette in mostra l’iconico blu, tanto caro a Gianni Agnelli

Il legame di Gianni Agnelli con la moda è un elemento noto e fortemente identitario. L’Avvocato prediligeva maggiormente il blu in una tipica tonalità scura, la stessa che utilizzava anche per caratterizzare i veicoli che lo hanno affiancato durante la sua vita. Un approccio che si ritrova proprio a bordo di questa Ferrari FF appartenuta a John Elkann, proposta infatti con una livrea in “Pantone Nuovo Blu” ovvero una colorazione non presente nel catalogo delle vernici Ferrari di allora. La carrozzeria contrasta con il grigio metallizzato dei cerchi ruota e della griglia frontale, così come con quello delle basi degli specchietti retrovisori, ma anche con le pinze dei freni rosse.

All’interno dell’abitacolo viene ripresa la medesima caratterizzazione usata per la carrozzeria di questa speciale Ferrari FF. I rivestimenti combinano infatti l’utilizzo della pelle con quello del feltro blu, accanto alla fibra di carbonio del medesimo colore; il bagagliaio è stato invece rivestito in teak nero. Sotto il cofano motore insiste, come accennato, il V12 da 6.3 litri di cilindrata capace di 660 cavalli di potenza erogata con collettori di aspirazione nell’iconica colorazione rossa. Le informazioni rilasciate al momento, visto che l’asta non è stata ancora avviata, sono scarne.

Ma si sa che ha percorso 15.891 chilometri e quando venne messe all’asta nei Paesi Bassi, lo scorso anno con un paio di chilometri percorsi in meno rispetto a ora, il prezzo si attestava fra i 280.000 e i 400.000 euro senza però trovare acquirenti. Oggi si riparte da Torino dove la Ferrari FF di John Elkann viene riproposta all’asta da Collecting Cars; lì sarà protagonista di un’asta privata della quale non si conoscono ancora molti dettagli.