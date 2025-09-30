ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSE”: lotta a tre per il titolo

Fabian Kamermans ha conquistato la sua prima vittoria nell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSE” all’ADAC Rallye Stemweder Berg, grazie a una scelta perfetta di pneumatici. Dopo dodici prove speciali per 108 km, l’olandese e il copilota Stefan Müller hanno preceduto Kilian Nierenz e Milena Raithel di 11,1 secondi. Alex “Sito” Español mantiene il vantaggio su Tom Heindrichs in classifica generale. Alla finale dal 16 al 19 ottobre, tre piloti possono ancora vincere il titolo, con un massimo di 35 punti in palio.

Sesta prova dell’ADAC Opel Electric Rally Cup all’ADAC Rallye Stemweder Berg

La vittoria dell’ADAC Rally Stemweder Berg, parte del Campionato Rally Tedesco, era già stata decisa nella terza prova speciale di venerdì sera. Kamermans/Müller sono stati gli unici in gara ad avere l’istinto giusto e a montare pneumatici rain sulla loro Opel Corsa Rally Electric. Subito prima della partenza della prova, ha iniziato a piovere a dirotto, spingendo la squadra olandese a ridurre il distacco dal secondo più veloce, Nierenz/Raithel, di 18,6 secondi e a prendere comodamente il comando.

Ma anche in quel caso, Kamermans non si è limitato a gestire il vantaggio, ma lo ha consolidato con altri tre migliori tempi nelle prove speciali. “La prima vittoria è fantastica. Naturalmente, la scelta perfetta degli pneumatici venerdì sera ha giocato a nostro favore. Era chiaro che dovevamo rimanere concentrati e continuare ad attaccare. Sabato mattina abbiamo avuto un vero spavento nella seconda tappa, ma poi abbiamo affrontato il resto del rally come se fosse appena iniziato. Questa è stata la chiave di questa vittoria e ne sono incredibilmente felice. Vincere qui dopo l’ultimo rally, in cui praticamente tutto è andato storto, è semplicemente fantastico”, ha detto Kamermans.

Nonostante le possibilità di titolo siano ormai solo teoriche, Kilian Nierenz si dice soddisfatto del secondo posto, il suo quarto podio stagionale: “Abbiamo iniziato alla perfezione, ma la pioggia di venerdì ci ha sorpreso, tranne Fabi, più intelligente di tutti. Qualche errore il secondo giorno rende questo secondo posto ancora più prezioso. Gara serrata, emozionante e divertente. Ora puntiamo al terzo posto assoluto nella finale.”

Alex Español, terzo classificato, ha ottenuto tre migliori tempi, inclusa la Power Stage, consolidando il vantaggio in classifica: “Abbiamo corretto l’errore gomme e massimizzato i punti. Ora guardiamo alla finale con la massima concentrazione.”

Nell’ambito del programma di sviluppo, la leggenda delle corse Opel Volker Strycek ha nuovamente guidato la nuova Opel Mokka GSE Rally da 207 kW (281 CV) come vettura di testa nelle prove speciali dell’ADAC Rallye Stemweder Berg. Questa potente vettura elettrica è la prima auto da rally sviluppata secondo il regolamento FIA eRally5, che entrerà in vigore nel 2026.

Per la seconda volta dal Rally Mont-Blanc Morzine del 2024, il Dr. Gerd Ennser ha preso parte a una gara di Coppa. Alternandosi con il figlio Fabian, il Presidente di ADAC Sports ha guidato una Opel Corsa Rally Electric come vettura di testa e si è chiaramente divertito: “Considero l’ADAC Opel Electric Rally Cup un evento unico. Per l’ADAC è importante che l’elettrificazione negli sport motoristici proceda con successo. Sono un grande appassionato di rally fin da quando ero bambino e sono sempre entusiasta quando ho l’opportunità di guidare un’auto da rally. Non sono più competitivo come i piloti più giovani, ma è comunque molto divertente!”

Tra tre settimane, sarà soprattutto divertimento per un pilota ospite di spicco. Fabian Vettel (26) farà il suo debutto nei rally nell’ambito della finale di stagione dell’ADAC Opel Electric Rally Cup. Il fratello esperto in pista del quattro volte campione del mondo di Formula 1 Sebastian Vettel condividerà la Corsa Rally Electric al Central European Rally con l’esperto copilota Gino Kruhs.