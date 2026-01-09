Nuova Fiat Fastback sarà una delle novità da tenere d’occhio oltre a quelle di Dacia, MG e Volkswagen

Il 2026 sarà un anno ricco di novità. Ad esempio sono molto attese auto quali Dacia C-Neo, la nuova MG2 e la Volkswagen ID.Polo tanto per citarne alcune. Ma ovviamente a noi interessanto le novità di Stellantis dove tutti gli occhi saranno concentrati su una delle due novità che Fiat ha in serbo per il suo 2026. Ci riferiamo alla nuova Fiat Fastback già più volte avvistata in fase di test in versione prototipo camuffato con il suo sviluppo che sembra essere ormai in fase avanzatissima.

Gli esperti ritengono che la nuova Fiat Fastback possa essere una delle novità più interessanti di questo 2026 automobilistico

Come sappiamo la nuova Fiat Fastback che qui vi mostriamo in alcuni render e foto spia apparsi negli scorsi mesi, sarà un crossover di segmento C lungo circa 4,35 metri che nascerà su piattaforma smart car e dovrebbe essere prodotto in Marocco presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra insieme a Fiat Grizzly. Come si evince molto chiaramente dalle immagini sarà un SUV con il tetto spiovente al posteriore. Questo però non dovrebbe pregiudicare gli spazi interni. Questa sarà la sua principale caratteristica che lo distinguerà sia dalla Fiat Grande Panda da cui deriva che dalla stessa Fiat Grizzly altro modello in arrivo nel 2026 e pure molto atteso.

Nuova Fiat Fastback conosciuta anche con il soprannome di nuova Fiat Grande Panda Fastback dovrebbe debuttare intorno alla metà del 2026. Le prime immagini senza veli però potrebbero trapelare già nel giro di qualche mese. Con questo modello Fiat pensa di poter rapidamente conquistare preziose quote di mercato anche in paesi dove il marchio torinese non è ancora così affermato. Ricordiamo infine che questa vettura arriverà sul mercato con una gamma completa di motori in cui troveremo motori a benzina, ibridi ed elettrici. Da questo punto di vista il futuro crossover dovrebbe avere molto in comune con la Citroen C3 Aircross e la Opel Frontera.