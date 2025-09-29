DS N°8 diventa l’auto ufficiale della Paris Fashion Week 2025

Partner della Paris Fashion Week dal 2019, DS Automobiles rinnova il suo sostegno a questo evento di grande prestigio e alla sua portata internazionale nel mondo della moda. Simbolo dell’eccellenza francese in termini di competenza e tecnologia al servizio dell’Arte del Viaggio, DS N°8 diventa l’auto ufficiale della Paris Fashion Week. Una flotta speciale di 20 DS N°8 con il logo della Paris Fashion Week sfilerà per le strade di Parigi in occasione della settimana della moda Donna Primavera/Estate 2026, che si svolgerà dal 29 settembre al 7 ottobre.

DS N°8 diventa l’auto ufficiale della Paris Fashion Week

“DS Automobiles e Paris Fashion Week: DS N°8 è protagonista e accompagna le sfilate nelle più belle vie di Parigi durante questo imperdibile evento di moda che celebra la creatività, il design e l’avanguardia”, ha dichiarato Xavier Peugeot, CEO di DS Automobiles

Dotate di motorizzazioni completamente elettriche al 100% e di un sistema di trazione che può essere sia a due ruote motrici sia a quattro ruote motrici, le eleganti e sofisticate DS N°8, messe a disposizione in modo esclusivo e dedicato per la Paris Fashion Week da DS Automobiles, sapranno senza dubbio conquistare, affascinare e soddisfare ogni singolo passeggero a bordo grazie al loro straordinario e completo comfort totale, alla raffinata e curata raffinatezza che si percepisce fin nei minimi e più piccoli dettagli dell’abitacolo, e alla tecnologia moderna, avanzata e all’avanguardia che rende ogni viaggio un’esperienza unica, piacevole e memorabile.

L’abitacolo di DS N°8 consolida ulteriormente il legame tra il brand premium di Stellantis e il mondo della moda, utilizzando materiali pregiati e finiture interne esclusive come le cuciture Pearl, gli inserti in rilievo Clous de Paris e la finitura del cinturino dell’orologio sui rivestimenti. Tutte queste competenze distintive, che si trovano solo nelle creazioni DS Automobiles, trovano qui una particolare risonanza e sottolineano la natura all’avanguardia della casa automobilistica francese.