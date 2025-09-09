DS N°8 è ora disponibile per i test drive presso le concessionarie tedesche

La nuova DS N°8 è arrivata nei negozi DS tedeschi ed è ora disponibile per i test drive. DS Automobiles accompagna il lancio sul mercato del modello di punta elettrico con uno spot pubblicitario dal motto “I francesi vanno sempre troppo oltre”. Nello spot, la campagna affronta ironicamente i pregiudizi diffusi sullo stile di vita del paese vicino, che sembra sempre esagerare. Anche la nuova N°8, che viaggia da Parigi alla Costa Azzurra – grazie a un’autonomia fino a 750 chilometri – si spinge troppo oltre nello spot. Per accompagnare il lancio sul mercato, gli acquirenti riceveranno una carta di ricarica elettrica del valore di 1.000 € durante il periodo della campagna (dal 12 al 30 settembre) .

Dal 12 al 30 settembre 2025, la DS N°8 sarà al centro di un’ampia campagna di marketing in Germania

Dal 12 al 30 settembre 2025, la nuova DS N°8 sarà al centro di un’ampia campagna pubblicitaria di DS Automobiles Germania, che metterà in risalto l’unicità e l’esclusività del nuovo modello di punta. Lo spot e le altre campagne pubblicitarie online mostreranno come la nuova DS N°8 coniughi l’emozione della guida elettrica con il comfort, l’autonomia e l’eleganza di un modello con motore a combustione. Il video pubblicitario, informativo e divertente, è disponibile anche su YouTube ( link ). Per accompagnare e rafforzare la campagna nazionale, i negozi DS tedeschi stanno anche lanciando campagne pubblicitarie locali.

La campagna per la nuova DS N°8 è moderna e poetica. Il video, diretto da Henry Scholfield, segue il viaggio di una DS N°8 da Parigi, attraverso la Francia, fino al Mediterraneo, senza bisogno di ricarica. La DS N°8, 100% elettrica, offre infatti un’autonomia fino a 750 chilometri. Il video presenta questa prodezza tecnica con umorismo, sottigliezza e stile, il tutto supportato da un’estetica sofisticata. La colonna sonora del duo elettronico francese Guillaume Alric / Enfant Sauvage sottolinea il tour con un arrangiamento potente ed emozionante.

La nuova campagna è anche una dichiarazione: “Sì, i francesi esagerano sempre”. Il video mostra una serie di scene che ritraggono le caratteristiche francesi: i francesi sono troppo ostentati, troppo passionali, troppo amanti del piacere, troppo orgogliosi, troppo rumorosi. Esagerano sempre, e ora lo fanno con l’autonomia elettrica. Ma a volte esagerare fa bene, soprattutto con l’autonomia elettrica.

“La nuova campagna dà un nuovo tono a DS Automobiles. Riflette una Francia che, come ha fatto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, si presenta con audacia e punta costantemente all’eccellenza. La nuova DS N°8 offre fino a 750 chilometri di autonomia elettrica con un comfort senza pari, perfezionando l’arte del viaggio.” Xavier Peugeot, CEO di DS Automobiles.

Concentrato di innovazione e raffinatezza, DS N°8 segna una svolta nelle ambizioni di DS Automobiles nel campo dell’elettromobilità. L’ammiraglia 100% elettrica del marchio stabilisce nuovi standard nel segmento premium con la sua lunga autonomia, la produzione europea, batteria inclusa, e una chiara attenzione al comfort, all’eleganza e alla tecnologia. A seconda del modello, la nuova DS N°8 eroga fino a 257 kW (350 CV) e dispone di trazione integrale [consumo energetico N°8 AWD Long Range: 17,4 kWh/100 km; emissioni di CO2 0 g/km; classe di CO2: A*]. Gli interni combinano tecnologia avanzata e artigianalità eccezionale con materiali di alta qualità, lavorazione meticolosa e comfort senza pari.



Durante il periodo della campagna, lo spot “The French Always Go Too Far” sarà trasmesso su Prime Video e utilizzato come spot cinematografico prima di film selezionati. Inoltre, la nuova DS N°8 sarà presentata online e sui principali media nazionali, online e cartacei.

“La nostra campagna emozionale combina social e media tradizionali per ottenere la massima portata e visibilità. Lo spot, prodotto in Francia, affronta lo stereotipo dei francesi che “vanno sempre troppo oltre” – un cliché che trova riscontro anche nel mercato tedesco. La svolta creativa sulla N°8, che “va troppo oltre” con un’autonomia puramente elettrica fino a 750 chilometri, sottolinea perfettamente il nostro posizionamento come coupé elettrica da turismo. La notorietà della N°8 è già molto elevata in Germania; con questa campagna, vogliamo radicare ancora di più il modello nella mente del nostro target francofilo,” ha dichiarato Maria Schiewald, Responsabile Marketing di DS Automobiles Germania.