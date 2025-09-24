DS N. 8 alla cerimonia di premiazione dei IV Travel Awards

L’eleganza contemporanea e la raffinatezza della DS N. 8 hanno lasciato il segno alla quarta edizione dei Viajar Awards, la cui cerimonia di premiazione si è tenuta presso l’iconico Mandarin Oriental Ritz Hotel di Madrid, sinonimo di lusso ed esclusività nella capitale spagnola da oltre un secolo. La nuovissima ammiraglia del marchio era esposta all’ingresso dell’hotel e ha anche accompagnato diversi ospiti VIP alla cerimonia, mettendo in mostra le sue caratteristiche 100% elettriche e l’elevato livello di comfort.

La quarta edizione dei Viajar Awards ha avuto un ospite d’eccezione: la DS N. 8

Durante la serata di gala, Jesús Sánchez, ambasciatore di DS Automobiles e chef tre stelle Michelin del rinomato ristorante Cenador de Amós, ha consegnato il premio come Migliore Compagnia di Crociere di Lusso a Oceana Cruises. Un momento che ha evidenziato il legame tra il mondo dell’automobilismo di lusso e il turismo di lusso, due settori che condividono valori di eccellenza e offrono esperienze uniche.

All’evento hanno partecipato personalità di spicco del mondo politico e turistico, tra cui il Ministro dell’Industria e del Turismo, Jordi Hereu, e il Segretario di Stato per il Turismo, Rosario Sánchez Grau, che hanno sottolineato l’importanza di questi premi nella promozione del turismo di qualità in Spagna.

Con la DS N. 8, il marchio francese di lusso nel mondo dell’automobile inaugura una nuova era 70 anni dopo il lancio della DS “Shark”, presentando un modello dal design carismatico, raffinato ed elegante che si declina anche in una gamma 100% elettrica con motori che raggiungono i 350 CV di potenza e superano i 750 km di autonomia WLTP.

Con uno stile raffinato, carismatico ed elegante che la distingue nel mondo premium, la DS si propone di creare un manifesto del lusso automobilistico e dell’arte del viaggio in uno stile inconfondibilmente francese. Rifugge le etichette per proporre risposte uniche alle sfide della mobilità del suo tempo, fondendo silhouette diverse come SUV e coupé per definire un’estetica inconfondibile e rivoluzionaria in un segmento caratterizzato dal suo conservatorismo e dall’aderenza alle convenzioni.

La firma luminosa della DS N. 8 si distingue per la sua spettacolarità e l’impiego di nuove tecnologie, come la griglia Luminascreen, che crea una cornice unica per il logo DS al centro, grazie ai fasci di luce verticali. I fari sono composti da tre moduli delimitati da otto LED che creano il guilloché Clous de Paris, un motivo ormai classico del marchio che si ritrova anche in diversi elementi degli interni. La DS Lightblade a V, invece, accentua la larghezza e lo status di questa spaziosa berlina, che offre 620 litri di bagagliaio e vanta dimensioni equilibrate che le conferiscono un grande equilibrio: 4,82 metri di lunghezza, 1,90 metri di larghezza e 1,58 metri di altezza.