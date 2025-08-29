Fiat Giga Panda: il SUV darà il via alla riscossa per Stellantis

Fiat Giga Panda sarà la prossima novità della casa torinese. Il suo debutto dovrebbe avvenire nel corso dei prossimi mesi. Ancora incerto quello che sarà il suo nome ufficiale. Questo SUV di segmento C arriva in un momento difficile per Stellantis segnato da un calo degli utili e delle vendite oltre che dai noti problemi relativi agli stabilimenti italiani del gruppo che vivono un periodo critico a causa della diminuzione della domanda per i modelli prodotti che hanno costretto il gruppo automobilistico guidato da Antonio Filosa a fare uso massiccio degli ammortizzatori sociali.

Fiat Giga Panda segnerà un momento importante non solo per Fiat ma per tutta Stellantis

Le cose però potrebbero cambiare presto con l’annuncio del nuovo piano industriale di Stellantis ad inizio gennaio. Il debutto della nuova Fiat Giga Panda, che dovrebbe avvenire tra fine 2025 e inizio 206, dunque potrebbe segnare l’avvio di una vera e propria riscossa per il gruppo Stellantis. Si tratterà di un SUV di segmento C lungo 4,4 metri che arriverà sul mercato in versione a 5 e 7 posti. Il modello sarà commercializzato in versione elettrica e ibrida. Non ci dovrebbe essere invece spazio per una versione termica pura. Questo secondo le ultime indiscrezioni di cui vi abbiamo parlato di recente.

Il debutto di Fiat Giga Panda che secondo alcuni si potrebbe chiamare anche Pandissima mentre per altri avrà un nome totalmente diverso, sarà seguito a breve distanza da quello di Fiat Panda Fastback altro SUV di segmento C dalle forme più coupeggianti. Entrambi prodotti su piattaforma smart car saranno costruiti a Kenitra In Marocco. Le prime immagini sicuramente arriveranno nel corso del prossimo autunno a prescindere se il loro debutto avverrà nel 2025 o nel 2026. A regime Fiat pensa di poter produrre in Marocco circa 150 mila unità dei due SUV che poi saranno venduti anche in America Latina.