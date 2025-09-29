Peugeot 9X8: secondo e quinto alla 6 Ore del Fuji

Nella storica 100ª gara del FIA World Endurance Championship, disputata ai piedi del Monte Fuji, il Team Peugeot TotalEnergies ha sfiorato la sua prima vittoria nel campionato. Alla guida delle PEUGEOT 9X8 #93 e #94, Paul Di Resta e Loïc Duval hanno subito impressionato: il primo è salito al terzo posto alla prima curva, mentre il secondo ha guadagnato cinque posizioni nel giro iniziale. Dopo due ore di duelli intensi, entrambe le vetture erano nella top five quando Jean-Éric Vergne e Malthe Jakobsen hanno preso il volante. Presente anche il CEO della casa del leone Alain Favey.

La Peugeot 9X8 #93 (Di Resta/Jensen/Vergne) si è classificata seconda alla 6 Ore del Fuji del 2025

Vergne ha portato la Peugeot 9X8 #93 al comando al 98° giro, mentre Jakobsen, con una rimonta decisa, ha conquistato la terza posizione. Entrambe le Peugeot erano così sul podio provvisorio a metà gara. Tuttavia, una Virtual Safety Car ha penalizzato la #94, costretta al sesto posto dopo un pit stop sfortunato, mentre la #93 ha mantenuto la leadership grazie al cambio pilota con Mikkel Jensen.

Jean-Marc Finot, vicepresidente senior, Stellantis Motorsport: “Dopo il nostro primo podio dell’anno con il terzo posto ad Austin due settimane fa, il Team Peugeot TotalEnergies continua la sua crescita con uno splendido secondo posto al Fuji. È stata una gara emozionante che ha tenuto con il fiato sospeso la squadra e gli appassionati di motorsport per sei ore. Sebbene la serie di incidenti di gara non ci abbia permesso di vincere questo fine settimana, continueremo a offrire ottime prestazioni per puntare al gradino più alto del podio”.

Olivier Jansonnie, Direttore tecnico, Peugeot Sport: “È stata una gara piuttosto movimentata, con molti incidenti in pista, FCY e Safety Car che hanno influenzato il risultato finale. Abbiamo beneficiato in parte della Peugeot 9X8 #93; altri hanno guadagnato più di noi. Tutto si è ridotto alla strategia delle gomme: chi riusciva a tenerle in pista più a lungo. Siamo riusciti a tenere testa a Porsche, che aveva la nostra stessa strategia, ma non c’era nulla che potessimo fare contro Alpine. Comunque, è un risultato complessivo molto positivo, con un ottimo secondo posto per la #93.”

Jean-Eric Vergne (PEUGEOT 9X8 #93): “Ho fatto un buon stint. Mi ci è voluto un po’ di tempo per sorpassare e passare in P1, ma poi sono riuscito ad aprire un varco per consegnare la macchina a Mikkel con un piccolo margine, e siamo rientrati al pit stop al momento giusto. È stata una gara solida. La P2 è un ottimo risultato per la squadra.”

Malthe Jakobsen (PEUGEOT 9X8 #94): “Una gara dura, con due Safety Car e due ripartenze, tante battaglie in pista e anche alcuni ottimi sorpassi. Gestire le gomme posteriori è stato complicato. Sappiamo di avere il potenziale per competere con i migliori e non vedo l’ora di essere in Bahrain per l’ultima gara della stagione”.