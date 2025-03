Peugeot: il CEO Favey vuole valorizzare l’eredità francese del marchio

Nella sua prima conferenza stampa dalla nomina a febbraio, il nuovo direttore del marchio Peugeot Alain Favey ha delineato il futuro del marchio nei prossimi dieci anni. Il nuovo CEO ha detto che intende valorizzare la tradizione francese della casa automobilistica del Leone, ripristinando al contempo la fiducia dei clienti, messa a dura prova dallo scandalo del motore PureTech.

Peugeot: Alain Favey vuole “ripristinare la fiducia” nei clienti e nella rete

Favey ha dichiarato: “Cercheremo di articolare i valori del marchio in relazione alla concorrenza, in particolare con questa eredità francese “, ha affermato. Oltre all’esperienza di guida, Peugeot è una promessa di qualità e di prodotti destinati a durare. Dobbiamo essere all’altezza di questa esigenza sviluppando gradualmente il marchio, come nel caso del passaggio ai veicoli elettrici. Vogliamo trasformare il passato in qualcosa che abbia senso per il futuro.”

” L’anima del marchio Peugeot è profondamente radicata nel Pays de Montbéliard. Una regione in cui innovazione tecnica e artigianato tradizionale si uniscono per offrire prodotti di alta qualità progettati per durare, proprio come nella vicina Svizzera “. Ha aggiunto: ” È sorprendente vedere come questi valori guidino ancora oggi l’anima del marchio, più di 210 anni dopo i suoi inizi. Per noi, l’innovazione è sempre stata una graduale evoluzione delle competenze e delle tecniche esistenti, non necessariamente il risultato di grandi sconvolgimenti “.

“Il marchio Peugeot è molto forte in Francia, è il risultato di questa storia lunga 210 anni. Ha un passato e una storia autentici. Il fatto che siamo il marchio preferito dai francesi è una fonte significativa di fiducia. Sto anche scoprendo il prodotto con modelli notevoli in una logica multi-energia che è importante oggi ”, aggiunge.

Il mio primo argomento riguarda la fiducia. A volte ci sono punti interrogativi tra i clienti. Il marchio si basa su una promessa di affidabilità e serietà, è fondamentale mantenere questa promessa. Per quanto riguarda PureTech, abbiamo deciso di offrire una garanzia di dieci anni, adeguando i prezzi sui veicoli usati. Questa crisi può rafforzare il marchio. L’impegno di garanzia decennale dovrebbe consentirci di ripristinare questa fiducia”.