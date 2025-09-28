Nuova Fiat Punto e Alfa Romeo Giulietta: il loro ritorno costerebbe due lire e farebbe felici tante persone

Nuova Fiat Punto e Alfa Romeo Giulietta sono probabilmente due delle auto più richieste e desiderate dai fan delle due case automobilistiche per quanto concerne i futuri modelli in arrivo. Al momento non vi sono notizie sul loro possibile ritorno. Anzi in diverse occasioni è stato escluso. Giulietta secondo l’ex CEO Imparato ha già in questo momento una erede nella gamma del biscione. Ci riferiamo naturalmente alla Tonale che ha preso il suo posto qualche anno dopo il suo addio.

Il ritorno di nuova Fiat Punto e Alfa Romeo Giulietta non solo sarebbe possibile ma anche auspicabile

Anche la nuova Fiat Punto è un’auto che difficilmente rivedremo almeno per il momento. Sono altri infatti i piani di Fiat per quanto riguarda l’espansione della sua gamma. Come sappiamo sono in arrivo nuovi modelli della famiglia Panda. Nel 2026 assisteremo al debutto delle nuove Giga Panda e Fastback e poi nel 2027 del nuovo Panda pickup. Il Ceo di Fiat Francois ha però lasciata aperta una porta dicendo che non esclude a priori un ritorno di Punto sul mercato qualora le condizioni lo consentissero.

La verità è che il loro ritorno potrebbe benissimo avvenire nei prossimi anni se vi fosse da parte di Stellantis la volontà di riportarle in vita. Con piattaforme, motori, componenti e stabilimenti a disposizione per il gruppo automobilistico guidato dal Ceo Antonio Filosa riportare in vita queste auto sarebbe un vero e proprio gioco da ragazzi. Non ci vorrebbero nemmeno particolari investimenti dato che già è tutto pronto solo il desiderio di accontentare i proprio clienti riportando in vita due auto che negli scorsi decenni hanno fatto furore sul mercato in Europa e che poi ad un certo punto senza un perchè sono state tolte di torno.

La nuova Fiat Punto probabilmente per non pestare i piedi alle “cugine” Opel Corsa e Peugeot 208. Per quanto riguarda la Giulietta per fare spazio a SUV e crossover che come sappiamo rappresenteranno in futuro la stragrande maggioranza della gamma di auto della casa automobilistica del biscione. Noi siamo convinti però che il loro ritorno oltre a costare davvero poco come sviluppo farebbe solo bene alle vendite dei due brand e dunque non vediamo motivo per non riportarle in vita. Farebbe bene anche agli stabilimenti del gruppo specie quelli in Italia che vivono momenti difficili con pochissime auto prodotte a causa del calo della domanda. Due auto come queste da sole sarebbero sufficienti a tenere in vita almeno un paio di stabilimenti dunque perchè rinunciarvi. Qui vi mostriamo due famosi render apparsi sul web negli scorsi anni che mostrano come potrebbero essere le due auto in caso di ritorno sul mercato.