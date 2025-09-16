Antonio Filosa conferma: “Leapmotor produrrà le sue auto in Spagna”

Il marchio cinese di Stellantis, Leapmotor, avrà a disposizione uno spazio in uno degli stabilimenti spagnoli del gruppo per costruire le proprie auto, lo ha affermato il CEO del gruppo automobilistico Antonio Filosa nel corso di una recente intervista come riportato tra gli altri anche da Automotive News.

Ricordiamo che il Gruppo dispone di tre stabilimenti in Spagna: Madrid, Vigo e Figueruelas vicino a Saragozza, con quest’ultimo favorito per nuovi progetti. Il governo spagnolo sostiene l’iniziativa attraverso i Perte (Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica). Il piano richiede il maggior coinvolgimento possibile di fornitori locali. Leapmotor ha dichiarato che la B10 sarà la prima di una serie di veicoli elettrici destinati ai mercati internazionali, mentre Stellantis sottolinea che il modello punta a offrire ai consumatori al di fuori della Cina auto elettriche avanzate, tecnologiche e a prezzi competitivi.

La decisione di puntare sulla Spagna non sorprende, considerando le recenti dichiarazioni di Jean-Philippe Imparato. Il paese ha preso posizioni contrarie alle tasse anti-Dragone e ha fatto ricorso al nucleare, offrendo un contesto energetico più favorevole. Imparato ha più volte sottolineato che i costi energetici in Italia sono fino a tre volte superiori rispetto alla Spagna. Inoltre, a Saragozza Stellantis prevede di sviluppare una Gigafactory in collaborazione con CATL, rafforzando così la produzione locale di batterie e veicoli elettrici ad alte prestazioni.

Oltre alla B10 sembra assai probabile che anche la B05 di recente presentata all’IAA 2025 sarà prodotta sempre in quella fabbrica. Leapmotor B05 è un veicolo a zero emissioni che non si limita a muoversi in città, ma la domina. Costruito attorno a quattro pilastri fondamentali: design all’avanguardia, maneggevolezza, l’intelligenza distintiva di Leapmotor e una qualità che supera gli standard del segmento, il B05 offre un’esperienza di guida completamente nuova.

La sua silhouette elegante e muscolosa, ispirata all’estetica “Tech-Nature” di Leapmotor, coniuga purezza e potenza, creando un linguaggio visivo che è allo stesso tempo futuristico e radicato nello stile urbano. Tra le innovazioni tecniche, B05 incorpora porte senza cornice, che riflettono il suo DNA atletico, abbinate a cerchi in lega “Swift-Wing” da 19 pollici. Con una larghezza di 1.880 mm, la più ampia del segmento, B05 mostra un aspetto sicuro e offre un comfort spazioso. Con una lunghezza di 4.430 mm, una larghezza di 1.880 mm e un’altezza di 1.520 mm, con un passo di 2.735 mm, la B05 è progettata per combinare prestazioni e presenza scenica.