Fiat Grande Panda, Pandissima e Fastback a regime dovrebbero garantire 600 mila unità all’anno nel mondo

Fiat Grande Panda, Pandissima e nuova Fastback sono i primi tre modelli della nuova famiglia panda di Fiat. Il primo è già una realtà mentre seconda e terza devono ancora essere svelate e i loro nomi per il momento rimangono dei semplici soprannomi in attesa di avere notizie ufficiali. Il loro debutto comunque dovrebbe avvenire nel corso del 2026 con lo stesso Ceo di Fiat Olivier Francois che nei mesi scorsi parlando con la stampa estera aveva promesso 3 nuove auto entro 18 mesi.

Numeri mostruosi dovrebbero essere generati da Fiat Grande panda, Pandissima e Fastback

Fiat Grande Panda, Pandissima e nuova Fiat Fastback dovrebbero avere un impatto notevole sul mercato e sulle vendite di Fiat. Infatti saranno tre auto che verranno vendute in tutto il mondo e quindi per forza di cose dovrebbero registrare numeri notevoli. Infatti la prima sappiamo già che a regime dovrebbe essere venduta e prodotta a livello globale in circa 300 mila unità all’anno. Si tratta di cifre ufficiali già confermate da Fiat che dovrebbe produrre la sua auto oltre che a Kragujevac in Serbia e a Orano in Algeria anche a Betim in Brasile.

Anche Fiat Pandissima e nuova Fiat Fastback insieme dovrebbero regalare numeri simili a quelli di Fiat Grande Panda. Infatti presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco è previsto che a regime le due auto saranno prodotte in circa 150 mila unità all’anno, 75 mila per ognuno dei modelli. Le due auto saranno prodotte anche a Betim in Brasile per il Sud America. Al momento non conosciamo i numeri di queste due auto per quanto concerne la produzione in quella fabbrica. Ipotizziamo però che possa essere la stessa di Kenitra. Di conseguenza questo significa che le due auto verrebbero prodotte nel mondo in circa 300 mila unità all’anno.

Insomma da sole le nuove Fiat Grande Panda, nuova Fastback e Pandissima dovrebbero garantire circa 600 mila unità all’anno. Numeri mostruosi a cui poi andranno aggiunti quelli della Panda Fastback, della nuova Pandina e di Panda Van.