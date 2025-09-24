Alfa Romeo Giulia e Stelvio: le edizioni speciali dei prossimi anni saranno davvero strane

Alfa Romeo Giulia e Stelvio hanno visto la loro carriera allungarsi a causa dei ritardi relativi alla seconda generazione dei due modelli che originariamente dovevano debuttare nel 2025 Stelvio e nel 2026 Giulia ma che difficilmente vedremo prima del 2027 se non addirittura nel 2028. Come anticipato dallo stesso Ceo di Alfa Romeo Santo Ficili per far passare il tempo in maniera più piacevole possibile ci saranno numerose edizioni speciali delle due auto in edizione strettamente limitata anche per far sognare i fan della casa automobilistica del biscione. Tra queste sembra scontato l’arrivo delle versioni Luna Rossa dato l’accordo con il team nautico.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio: nei prossimi 2 anni vedremo numerose edizioni speciali anche molto particolari

Ovviamente queste non saranno le uniche edizioni speciali che vedremo di Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Dell’altro bolle in pentola in proposito. I soliti bene informati ci hanno detto che ci saranno anche versioni molto particolari che sicuramente si faranno notare. Nel titolo abbiamo usato il termine strano nel senso di particolare, insolito, mai visto prima ma ovviamente nulla di troppo tamarro. Si tratterà sempre di versioni in perfetto stile Alfa che cercheranno di valorizzare al massimo le caratteristiche dei due modelli che per molti anni hanno tenuto alto il vessillo del biscione sul mercato auto premium.

Tra due anni due anni e mezzo al massimo si spera finalmente di poter vedere le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Le ultime voci in proposito dicono che a sorpresa potrebbe debuttare prima Giulia e poi Stelvio ma ovviamente si attendono conferme ufficiali che non dovrebbero tardare più di tanto. Entro fine autunno o al massimo nel corso del prossimo inverno sapremo la verità in proposito.