Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia: si profila un altro colpo di scena

Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia sono le prossime due novità previste per quanto riguarda la gamma della casa automobilistica del biscione. Il loro debutto sarebbe dovuto avvenire a metà 2025 per la nuova Stelvio e a metà del 2026 per la nuova Giulia. Le cose però andranno diversamente come confermato dal numero uno di Alfa Romeo Santo Ficili che nei mesi scorsi ha rimandato il loro debutto a data da destinarsi.

Ecco le ultime novità a proposito ai debutti delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia

Si vocifera che difficilmente le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia vedranno la luce prima del 2027. Ci vuole tempo per implementare motorizzazioni termiche nella gamma delle due auto che inizialmente doveva essere composta da sole versioni elettriche al 100 per cento. Qualcuno tra i più pessimisti ipotizza che prima della metà del 2028 difficilmente a Cassino partirà la produzione delle due vetture.

Adesso però pare profilarsi un altro colpo di scena relativo alle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Per la verità si tratta di un qualcosa di cui vi avevamo già parlato nei mesi scorsi in quanto già si vociferava prima della scorsa estate. Tuttavia queste voci trovano nuova forza in questa fine di settembre. Si dice che a sorpresa la prima delle due auto a debuttare non sarà la nuova Stelvio come ipotizzato fino ad oggi bensì la nuova Alfa Romeo Giulia. Non sappiamo quale sia il motivo ma pare proprio che l’ordine di arrivo sia adesso questo: prima la berlina e poi il SUV. Ovviamente si tratta di voci di corridoio nulla di ufficiale e come tali vanno prese.

Certezze le avremo nel corso delle prossime settimane quando finalmente sarà svelato il nuovo piano di rilancio di Alfa Romeo che come sappiamo nei prossimi anni dovrebbe lanciare numerosi altri modelli oltre a Giulia e Stelvio. Si parla di una vettura di segemnto E, dell’erede di Tonale e forse anche di un nuovo SUV lungo 4,3 metri da collocare tra Junior e Tonale nella gamma del biscione.