ADAC Opel Electric Rally Cup: penultimo round della stagione il 26 e 27 settembre allo Stemweder Berg

L’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSE” non è mai stata così serrata. Dopo cinque gare su sette, i due leader della classifica generale sono separati da soli quattro punti. Dopo le vittorie nelle due gare di apertura, lo spagnolo Alex “Sito” Español è ancora in testa al gruppo, ma con tre vittorie consecutive, il belga Tom Heindrichs si è avvicinato sempre di più al pilota della Opel España.

Il penultimo round dell’ADAC Opel Electric Rally Cup il prossimo fine settimana potrebbe essere di importanza decisiva

Ciò significa che il penultimo round dell’ADAC Opel Electric Rally Cup il prossimo fine settimana all’ADAC Rallye Stemweder Berg potrebbe essere di importanza decisiva: riuscirà uno dei due rivali per il titolo a guadagnare un vantaggio prima del finale di stagione al Central European Rally? Oppure – e questo è più probabile – i fan possono aspettarsi un finale davvero emozionante nell’ambito della tappa del Campionato del Mondo Rally intorno a Passau?

Soprattutto perché altri tre piloti hanno ancora almeno la possibilità matematica di vincere il titolo nella prima coppa monomarca rally elettrica al mondo: i tedeschi Kilian Nierenz e Christian Lemke sono ancora a portata di mano, rispettivamente a 30 e 43 punti da Español. L’olandese Fabian Kamermans ha 54 punti per recuperare il distacco dal leader della classifica generale. Con un massimo di 70 punti ancora in palio, si tratta di un compito difficile, ma non impossibile. In ogni caso, tutti e tre i piloti vogliono sfruttare l’inseguimento sull’asfalto intorno a Lubecca per ridurre il distacco dai leader.

Altrove, l’austriaco Marcel Neulinger, in continua crescita, e il francese Anthony Rott potrebbero anch’essi fare la differenza nella lotta per il campionato, poiché entrambi hanno il talento necessario per lottare per il podio e sottrarre punti preziosi ai leader. Rott sembrava essere stato perseguitato dalla sfortuna in questa stagione, ma di recente ha ottenuto il suo atteso primo podio stagionale al Rally del Monte Bianco a Morzine.

Oltre alla Opel Corsa Rally Electric in gara, anche la Opel Mokka GSE Rally sarà in azione all’ADAC Rallye Stemweder Berg. Nell’ambito del programma di sviluppo, la leggenda delle corse Opel Volker Strycek piloterà nuovamente la nuova arrivata da 207 kW (281 CV) come veicolo sperimentale. Questa potente vettura elettrica è la prima auto da rally attualmente in fase di sviluppo secondo il regolamento FIA eRally5, che entrerà in vigore nel 2026.

Le veloci auto elettriche dovranno affrontare un totale di dodici prove speciali su 108 chilometri all’ADAC Rallye Stemweder Berg. La partenza avverrà venerdì (26.9.) a partire dalle 17:10 CEST con quattro prove speciali, le ultime due delle quali saranno completate al buio. Solo alle 22:36 CEST le auto elettriche della Corsa Rally entreranno nel parco chiuso. Sabato, la prima prova speciale partirà alle 8:05 CEST. Il traguardo è previsto per le 18:24 CEST di sabato sera.