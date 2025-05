Nuova Opel Mokka GSE Rally: svelata la nuova elettrica per le competizioni

La quinta stagione dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSE” è appena partita con successo, confermandosi come l’unica competizione monomarca interamente elettrica a livello mondiale. Ma Opel guarda già oltre, offrendo una visione concreta del futuro dei rally a zero emissioni. Con la presentazione delle prime immagini – accompagnate da un video ricco di adrenalina – Opel svela la nuova Opel Mokka GSE Rally: un prototipo elettrico da 207 kW (280 CV) che incarna potenza e innovazione. Questo nuovo modello sottolinea ancora una volta il ruolo pionieristico del marchio nel mondo delle competizioni rally elettriche.

Nuova Opel Mokka GSE Rally è il primo veicolo sviluppato secondo il nuovo regolamento eRally5

“Da oltre quattro anni, Opel e ADAC dimostrano che i rally elettrici funzionano e ispirano. Con la nostra nuova Opel Mokka GSE Rally, offriamo un assaggio di un’auto da rally completamente elettrica di nuova generazione. Grazie alla tecnologia motorsport all’avanguardia, il prototipo offre potenza e prestazioni al top”, afferma Florian Huettl, CEO di Opel.

La serie Opel Mokka sta già suscitando entusiasmo su strada con il suo design caratteristico, i nuovi colori , il nuovo abitacolo e le tecnologie all’avanguardia. La nuova Mokka GSE Rally conserva molto di tutto questo e rappresenta il prossimo grande passo avanti specifico per i rally completamente elettrici: è più potente, più veloce e più intransigente sotto ogni aspetto!

Anche dall’esterno, la Mokka GSE Rally cattura subito l’attenzione: con la sua insolita lamina in stile motorsport e la grande scritta “OMG! GSE” , cattura l’attenzione. Sono presenti anche pinze dei freni gialle sulle ruote anteriori e cerchi gialli su quelle posteriori, oltre ad altri dettagli rally sulla parte anteriore e posteriore. Sul tetto è ben visibile la presa d’aria e sul cofano nero è impressa la scritta “MOKKA GSE RALLY” in lettere bianche e gialle.

Ancora più impressionanti sono le specifiche tecniche del nuovo veicolo dimostrativo da rally con il fulmine: una potenza elettrica di picco di 207 kW (280 CV) e una coppia di 345 Newton metri, abbinate a una sofisticata tecnologia motorsport, promettono prestazioni al livello di un veicolo Rally4. Un differenziale autobloccante multidisco e un cambio da corsa, insieme ad alberi di trasmissione e mozzi delle ruote rinforzati, assicurano una propulsione potente. Il telaio è stato realizzato con un design leggero.

Le sospensioni Bilstein da rally, accuratamente tarate, includono montanti McPherson rinforzati e supporti Uniball all’avantreno, mentre l’asse posteriore è equipaggiato con molle e ammortizzatori modificati. La Mokka GSE Rally è priva di sistemi elettronici di assistenza alla guida come ABS, ESP, assistenza al mantenimento di corsia e controllo della trazione.

La messa a punto del software per la gestione del motore e della batteria è stata progettata per garantire la massima efficienza, maneggevolezza in condizioni competitive e prestazioni ottimali, sulla base dell’esperienza maturata con la Corsa Rally Electric. La batteria corrisponde alla versione di serie con una capacità di accumulo di 54 kWh.

“La Mokka GSE Rally accelererà il battito cardiaco degli appassionati di Opel Motorsport e regalerà loro autentici momenti ‘OMG! GSE’. Il prototipo elettrico da rally dimostra che il nostro sub-brand GSE 2025 sta raggiungendo un livello superiore: con emozioni elettriche e prestazioni al top, in linea con la nostra ricca tradizione nel motorsport”, afferma Rebecca Reinermann, Responsabile Marketing Opel.

Gli elevatissimi standard di sicurezza sono rimasti invariati: come la Opel Corsa Rally Electric, anche la Opel Mokka GSE Rally è dotata di roll-bar certificato dalla FIA, sedili da rally con cinture di sicurezza a sei punti, speciale incapsulamento della batteria e protezione aggiuntiva del sottoscocca. Il sistema da 400 volt è costantemente monitorato da un avanzato indicatore di allarme principale. Inoltre, un sistema di allarme rileva i guasti e li segnala immediatamente tramite segnale visivo e acustico. In caso di forte decelerazione (ad esempio in caso di collisione), sofisticati sensori disattivano completamente il sistema ad alta tensione in pochi decimi di secondo. Inoltre, la Mokka GSE Rally è dotata di uno speciale sistema di estinzione con agente estinguente elettricamente non conduttivo.

La Opel Mokka GSE Rally è la prima vettura da rally al mondo progettata in conformità con il nuovo regolamento FIA eRally5. Grazie a questa omologazione, l’auto elettrica ad alte prestazioni potrà essere impiegata a livello globale in varie competizioni riservate ai clienti a partire dalla stagione 2026.

Questo modello segna un potenziale passo avanti nell’evoluzione dei campionati monomarca totalmente elettrici. Opel ha già dimostrato, fin dal 2021, che il rally elettrico è non solo possibile, ma anche entusiasmante. La Corsa Rally Electric, protagonista dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSE”, si è affermata come una vettura veloce, sicura e affidabile.

La tecnologia vicina alla produzione di serie, in particolare nei componenti ad alta tensione come il motore elettrico, l’inverter e la batteria, riesce a gestire senza problemi le estreme esigenze delle gare di rally. Lo stesso vale per l’ innovativa infrastruttura di ricarica con cui Opel rifornisce sempre in modo affidabile i veloci veicoli elettrici da rally con energia sostenibile sul posto.

L’accettazione e l’interesse per la prima coppa monomarca di rally elettrica al mondo sono cresciuti di anno in anno fin dal suo inizio. Dalla stagione di debutto del 2021, un totale di 63 piloti provenienti da 13 nazioni hanno preso parte a una delle 33 gare della Coppa in sei paesi.

Il prossimo round dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSE” si svolgerà il 23 e 24 maggio al Rally ELE intorno a Eindhoven nei Paesi Bassi. Lì verrà celebrata la prima del Mokka GSE Rally. I visitatori dell’Opel Motorsport Service Park potranno quindi osservare per la prima volta più da vicino il prototipo.