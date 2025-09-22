Stellantis Tychy celebra il suo 50° anniversario mettendo in mostra i suoi successi

Lo stabilimento automobilistico di Tychy celebra un anniversario speciale. Cinquant’anni fa, il 18 settembre 1975, la prima Fiat 126p uscì dalla linea di produzione del nuovo stabilimento, segnando l’inizio della produzione di massa di automobili in Polonia. Sono cinque decenni di produzione ininterrotta di veicoli: prima con FSM, poi con FCA e ora con Stellantis. Lo stabilimento di Tychy ha gettato le basi dell’industria automobilistica polacca ed è stato un esempio della competenza e del potenziale del personale tecnico e ingegneristico polacco.

Oltre 11 milioni di auto provenienti dalla fabbrica di Tychy sulle strade d’Europa e del mondo

L’eccezionalità dell’anniversario è stata riconosciuta dal Ministro Michał Jaros, Segretario di Stato presso il Ministero dello Sviluppo e della Tecnologia, che ha visitato lo stabilimento Stellantis di Tychy il 15 settembre. La visita ha offerto l’opportunità di mettere in mostra i traguardi che hanno reso l’azienda l’unico produttore di autovetture prodotte in serie in Polonia, un importante investitore, esportatore e un importante partner commerciale per molte aziende polacche. Il volto moderno dello stabilimento è incarnato dalle più recenti tecnologie di produzione, grazie alle quali escono dalla catena di montaggio SUV urbani di segmento B, come Jeep Avenger, Fiat 600 e Alfa Romeo Junior, dotati di tecnologie di trasmissione all’avanguardia a basse e zero emissioni.

La visita del ministro Michał Jaros non è stata solo un viaggio simbolico attraverso mezzo secolo di storia dell’industria automobilistica polacca, ma anche un’occasione per discutere del futuro e delle direzioni di sviluppo di questo settore, importante sia per l’economia polacca che per quella europea.

“Visitare lo stabilimento Stellantis di Tychy è per me un grande onore e un’opportunità per esprimere il mio apprezzamento per i 50 anni di presenza cruciale di questo stabilimento nell’industria automobilistica polacca. Lo stabilimento Stellantis di Tychy non è solo uno dei pilastri della nostra economia, ma anche un simbolo di modernità, innovazione e un approccio responsabile alla creazione di posti di lavoro. Per decenni, lo stabilimento di Tychy ha definito standard di qualità ed efficienza e i suoi prodotti sono venduti in tutto il mondo, costituendo una componente significativa delle esportazioni polacche”

“È uno dei maggiori esportatori dell’industria automobilistica, rafforzando notevolmente la posizione della Polonia sulla mappa automobilistica globale. Lo stabilimento Stellantis di Tychy partecipa inoltre attivamente alla transizione energetica, sviluppando la produzione di veicoli a basse emissioni ed elettrici. Questa è la dimostrazione che l’industria polacca è in grado di coniugare tradizione e modernità, rispondendo alle sfide della protezione del clima e dello sviluppo sostenibile. È anche un luogo in cui migliaia di dipendenti, specialisti altamente qualificati, hanno l’opportunità di sviluppare le proprie competenze e costruire il futuro dell’industria polacca”.

“Desidero ringraziare sinceramente tutti i dipendenti, gli ingegneri, i manager e i partner di FCA Polonia per il loro contributo allo sviluppo della regione e dell’intera economia polacca. Congratulazioni per il vostro anniversario e vi auguro molti altri decenni di successi, innovazione e crescita dinamica”, ha dichiarato Michał Jaros, Segretario di Stato presso il Ministero dello Sviluppo e della Tecnologia.

“Lo stabilimento di Tychy per la produzione di autovetture è un’azienda con un enorme potenziale, costruito su una vasta esperienza produttiva, personale altamente competente e tecnologie moderne. Si tratta di un capitale che ci impegniamo a sfruttare appieno, anche di fronte alle sfide che l’industria automobilistica si trova ad affrontare. Come produttore polacco, ma anche europeo, crediamo che il futuro delle automobili, e le auto del futuro, siano e debbano rimanere in Europa. Pertanto, il nostro portfolio deve offrire vetture che siano, da un lato, ecosostenibili, il che richiede investimenti significativi, e, dall’altro, che soddisfino le aspettative dei nostri clienti e siano personalizzate in base alle loro esigenze e capacità”, ha affermato Janusz Puzoń, direttore dello stabilimento Stellantis per la produzione di autovetture a Tychy.

Il portfolio storico dello stabilimento comprende 17 modelli, tra cui l’iconica Fiat 126p, la Cinquecento, la Punto, la Brava, la Bravo e la Lancia Ypsilon. Tre vetture prodotte a Tychy hanno vinto il premio Auto Europea dell’Anno: la Fiat Panda nel 2004, la Fiat 500 nel 2008 e la Jeep Avenger attualmente in produzione nel 2023. Lo stabilimento di Tychy, adibito alla produzione di automobili, ha prodotto complessivamente oltre 11,4 milioni di vetture destinate ai mercati di tutta Europa.