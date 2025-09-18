Pisani-Biagi regalano a Lancia il primo titolo tricolore

Il 2025 è un anno indimenticabile per Lancia e i suoi piloti. Gianandrea Pisani e Nicola Biagi, al debutto sulla Lancia Ypsilon Rally4 HF nel Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR), hanno scritto una pagina storica per il marchio. Oltre a vincere il Trofeo Lancia 2025, il duo ha conquistato il titolo di Campioni Italiani CIAR 2Ruote Motrici, un successo tricolore che mancava dal 1993.

L’equipaggio Campione 2025 del Trofeo Lancia fa incetta anche di titoli italiani e si aggiudica il Campionato Italiano Assoluto Rally

Con sei podi in sei gare, inclusa la vittoria al Rally Targa Florio, Pisani e Biagi hanno confermato il grande potenziale della Ypsilon Rally4 HF, assicurandosi il titolo con una gara d’anticipo. Per Pisani, 33enne di Pietrasanta, è il terzo titolo nazionale consecutivo, consolidando il suo ruolo tra i migliori piloti italiani pronti a sfidare la scena internazionale.

“È un sogno che si avvera,” ha raccontato Gianandrea Pisani. “Portare in gara un marchio così prestigioso era già un onore, ma riuscire a riportarlo alla vittoria è un orgoglio senza eguali. Per me, nato nel 1992, è il cerchio che si chiude: sono cresciuto sognando il rally e Lancia ci ha dato una Ypsilon ipercompetitiva, perfetta per scrivere una nuova pagina di storia insieme a Nicola, che è stato impeccabile per tutta la stagione. Mi sento privilegiato a lasciare la nostra firma nel ritorno di Lancia alle corse.”

“Non ci sono parole per descrivere cosa provo,” ha aggiunto Nicola Biagi. “Era la mia prima stagione completa nel CIAR e farlo con Lancia è stata un’emozione incredibile. Cresciuto a Camaiore, ho sempre sognato questo momento. La stagione è stata dura, ma con Gian abbiamo affrontato ogni sfida e oggi siamo Campioni Italiani! Solo a dirlo mi tremano le gambe. Ora testa bassa e guardiamo al futuro.”

La competitività della debuttante Ypsilon Rally4 HF emerge anche nella classifica Costruttori del CIAR 2Ruote Motrici. Nonostante abbia saltato il primo appuntamento al Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, la Casa torinese occupa oggi la seconda posizione, a soli tre punti dalla vetta. Un risultato che conferma la validità della strategia di rilancio di Lancia Corse HF, destinata a proseguire con la nuovissima Ypsilon Rally2 HF Integrale.

“Questi risultati sono il giusto riconoscimento del grande impegno di Lancia nel ritorno ai rally,” ha dichiarato Eugenio Franzetti, Direttore di Lancia Corse HF. “Dopo la prima vittoria internazionale nel FIA ERC ad agosto con Craig Rahill, oggi celebriamo il titolo italiano con Pisani. Le Ypsilon Rally4 HF si sono dimostrate competitive in ogni gara, salendo sempre sul podio del CIAR e distinguendosi anche nel FIA ERC. È un grande successo che ci dà fiducia per il futuro.”

“Lancia è da sempre sinonimo di vittoria, eleganza e passione. Il titolo italiano conquistato da Gianandrea e Nicola, a trentadue anni dall’ultima volta, testimonia l’impegno per onorare il nostro DNA,” ha dichiarato Luca Napolitano, CEO di Lancia. “Questo successo va oltre la vittoria sportiva: è un messaggio chiaro. Con determinazione, visione e unendo storia e innovazione, Lancia è tornata alle corse per fare la differenza. Il Trofeo Lancia e la Ypsilon Rally4 HF rimangono il terreno ideale per i giovani talenti che vogliono affrontare sfide impegnative con passione e dedizione.”

Il Trofeo Lancia si prepara ora al gran finale di stagione al Rallye Sanremo, conclusivo del CIAR e del monomarca. Il 18 e 19 ottobre le strade della Liguria saranno il palcoscenico perfetto per celebrare i successi di Pisani e Biagi, della Ypsilon Rally4 HF e per assegnare i titoli Junior ed Expert ancora in palio.