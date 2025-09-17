Stellantis richiama 750 mila auto tra cui Fiat Grande Panda e Alfa Romeo Junior: rischio incendio

Stellantis è stata costretta a richiamare due dozzine di serie di modelli di diversi suoi produttori. A livello mondiale, ciò riguarda un totale di 756.916 veicoli; 85.642 di questi sono immatricolati solo in Germania. Peugeot e Fiat sono i più colpiti a livello internazionale; in Germania, anche Opel deve rimettere in servizio diverse migliaia di veicoli. L’Autorità federale tedesca per i trasporti (KBA) elenca le azioni con diversi numeri di riferimento. I produttori hanno anche assegnato propri codici per i richiami.

Stellantis ha richiamato oltre 750 mila auto in tutto il mondo per un problema al tubo del carburante: rischio di incendio

La KBA ha confermato che a partire da metà agosto 2025 è stato avviato un richiamo ufficiale per alcuni veicoli di Stellantis a causa di collegamenti non correttamente serrati tra la linea ad alta pressione e il rail del carburante. Questo difetto può provocare perdite di carburante e rappresentare un serio rischio di incendio quando entra in contatto con componenti caldi del motore. I dati ufficiali riportano che, entro il 17 giugno 2025, si sono verificati undici incendi legati a questo problema. Per garantire la sicurezza, le officine autorizzate stanno intervenendo stringendo correttamente tutti i raccordi del sistema di alimentazione, risolvendo così il rischio e assicurando il corretto funzionamento dei veicoli interessati.

Tra le vetture di Stellantis coinvolte dal richiamo figurano numerosi modelli di marchi diversi. Per Peugeot, sono interessate le 208, 2008, 308, 3008, 408 e 5008 prodotte tra il 26 ottobre 2022 e il 24 aprile 2025. Tra le Opel rientrano Astra L, Frontera, Grandland V2, Grandland X e Mokka, prodotte dal 4 novembre 2022 al 24 aprile 2025. Per Citroën, i modelli coinvolti sono C3, C4, C4X, C5, C5 Aircross, C5X e Basalto (27 ottobre 2022 – 21 maggio 2025), mentre per Fiat la 600 e la Grande Panda (anche con motore a benzina) prodotte tra il 9 febbraio 2024 e il 17 maggio 2025.

Tra le auto di Stellantis richiamate vi sono pure Alfa Romeo Junior (11 luglio 2024 – 22 aprile 2025), DS3 e DS4 (27 ottobre 2022 – 13 maggio 2025) e la Lancia Ypsilon (18 marzo 2024 – 22 aprile 2025). Per verificare se la tua auto è interessata, basta consultare i siti ufficiali dei marchi con il VIN a portata di mano.