Alfa Romeo Junior beneficia dei nuovi incentivi statali: ottimo prezzo

La gamma Alfa Romeo si amplia con nuove opportunità grazie agli Ecobonus 2025, che rendono la Alfa Romeo Junior elettrica e la Junior elettrica Speciale ancora più accessibili. Grazie agli incentivi statali per la mobilità a zero emissioni, l’offerta diventa particolarmente conveniente: anticipo zero, 36 rate da 149€ al mese e una rata finale di 22.295€, con TAN fisso 2,99% e TAEG 4,34%. Una proposta che concretizza il motto “La Passione si fa elettrica”, unendo lo stile e le emozioni di guida Alfa Romeo con la sostenibilità e rendendo l’elettrico alla portata di un pubblico più vasto.

Con una formula esclusiva, Alfa Romeo Junior Elettrica è proposta con anticipo 0€, 36 rate da 149€

L’offerta è valida fino al 30 settembre 2025 e prevede il contributo di Alfa Romeo e dei concessionari aderenti, con l’obbligo di rottamare un veicolo termico fino a Euro 5, di proprietà del cliente da almeno sei mesi. Il prezzo di listino della Junior elettrica 156 CV – 115 kW, in versione base, parte da 39.500€ (IPT e PFU esclusi). Con gli incentivi statali, il Prezzo Promo scende a 24.570€ con rottamazione e ISEE sotto i 30.000€, che garantisce un contributo di 11.000€; per ISEE tra 30.000€ e 40.000€, l’incentivo scende a 9.000€.

Alfa Romeo Junior Elettrica incarna il DNA stilistico e sportivo di Alfa Romeo, reinterpretato in chiave compatta e sostenibile. Con le sue proporzioni armoniose, le superfici scolpite e i dettagli iconici del marchio, unisce la tradizione del design italiano alla più avanzata tecnologia di propulsione 100% elettrica. Gli interni, pensati per mettere il guidatore al centro dell’esperienza, offrono un ambiente moderno e immersivo, dove materiali di qualità e soluzioni high-tech creano il giusto equilibrio tra comfort, dinamismo e piacere di guida. Un’auto che esprime emozione e innovazione, senza rinunciare allo stile e alle performance tipiche del Biscione.

In più, la nuova Alfa Romeo Junior Elettrica è equipaggiata con un moderno propulsore da 156 CV (115 kW) e una batteria da 54 kWh, studiata per offrire prestazioni vivaci e consumi ottimizzati. L’autonomia tocca i 410 km secondo il ciclo WLTP, mentre la ricarica rapida permette di passare dal 20% all’80% in meno di 30 minuti presso le stazioni fast charge da 100 kW. La trazione anteriore, messa a punto seguendo la tradizione sportiva del marchio, garantisce agilità e precisione di guida, ulteriormente valorizzata dal selettore Alfa DNA, che consente di scegliere fra diverse modalità, dall’efficienza massima alle performance più dinamiche.

Il nuovo decreto attuativo sugli incentivi per l’acquisto di auto elettriche, approvato dalla Corte dei Conti, stanzia 597 milioni di euro dal PNRR. Il bonus arriva fino a 11.000 euro per privati con ISEE fino a 30.000 euro e 9.000 euro per chi rientra tra 30.001 e 40.000 euro. Previsti anche incentivi per microimprese che acquistano veicoli commerciali elettrici N1 e N2, con copertura fino al 30% del prezzo e massimo 20.000 euro per veicolo. Obbligatori residenza o sede legale nelle ZUF ISTAT, rottamazione di veicoli Euro 5 e acquisto di auto elettriche M1 entro i limiti di prezzo stabiliti.