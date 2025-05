Fiat Grande Panda: obiettivo 300.000 unità all’anno

Fiat Grande Panda, presentata lo scorso 11 luglio e in vendita in Europa dal 28 gennaio, sarà una vettura globale. Infatti oltre che nel vecchio continente la nuova auto di Fiat sarà venduta anche in Africa, Medio Oriente e Sud America con l’obiettivo di vendere circa 300 mila unità all’anno. Lo ha detto il numero uno di Fiat il CEO Olivier Francois. Invece Gaetano Thorel, responsabile europeo del brand Fiat, ha confermato che la produzione in serie del modello nella sua versione ibrida presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac in Serbia è iniziato lo scorso 25 aprile e le consegne delle prime unità del modello avverranno dunque tra giugno e luglio.

Oltre 300 mila vendite all’anno sono previste per la nuova Fiat Grande Panda a livello globale

Gli ordini ottenuti fino ad oggi coprono l’intera produzione di Fiat Grande Panda Hybrid fino al prossimo mese di ottobre. Thorel ha confermato che la vettura arriverà in tutti i mercati d’Europa compresa la Turchia entro luglio. Per quanto riguarda invece i mercati con guida a destra la vettura arriverà a settembre. Il dirigente di Fiat ha evidenziato come sebbene prodotta all’estero la vettura faccia bene anche all’Italia con il cambio automatico che viene prodotto a Mirafiori. Si tratta infatti del cambio sequenziale eDCT a sei rapporti. Questo cambio viene esportato anche all’estero in 10 diversi stabilimento del gruppo.

Gli impianti in cui verrà prodotta Fiat Grande Panda saranno tre, uno per ogni regione del mondo. Oltre a Kragujevac anche uno in Nord Africa e uno in Sud America, molto probabilmente Betim in Brasile. La vettura sarà commercializzata in versione elettrica, ibrida o a benzina a seconda del mercato. Per quanto riguarda invece Fiat Grande Panda 4X4 di cui sono state mostrate le prime immagini della versione concept, Gaetano Thorel ha confermato che prima o poi vedremo in strada questa versione del modello, dato che fin dall’inizio Fiat ha registrato una certa richiesta. Non si tratterà però di qualcosa che avverrà molto presto ma ci sarà ancora da aspettare.

Gli ingegneri di Fiat stanno ancora lavorando sul propulsore di questa auto. Inoltre nel caso in cui questa vettura abbia una versione di produzione è probabile possa avere anche altri accessori oltre a quelli mostrati dalla concept. Infine confermato che in Europa entro fine anno sarà lanciata una versione con cambio manuale e motore a benzina di Grande Panda. In questo modo le vendite del modello dovrebbero aumentare ulteriormente trattandosi di una versione più economica.