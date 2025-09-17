Jeep aggiorna la piattaforma Adventure Intelligence in Brasile

Jeep in Brasile ha aggiornato i pacchetti di servizi connessi sulla piattaforma Adventure Intelligence, offrendo un’esperienza digitale sempre più completa. Il servizio base è gratuito per sei mesi e può essere esteso di altri sei mesi collegando una carta di credito al proprio account e attivando il pacchetto Premium + Wi-Fi, con addebito previsto solo dopo i primi 12 mesi. Le funzionalità essenziali rimangono disponibili per 5 anni e comprendono aggiornamenti software remoti, informazioni sullo stato e la salute del veicolo, modalità privata e notifiche direttamente sullo schermo multimediale. Grazie a questi strumenti, Jeep permette ai suoi clienti di restare sempre connessi, monitorare la propria vettura e godere di un’esperienza di guida sicura e personalizzata, con un approccio tecnologico e innovativo.

I clienti di Jeep avranno nuovi pacchetti e offerte per i servizi contrattuali

Dopo il periodo di prova gratuito, i pacchetti di abbonamento Jeep Adventure Intelligence disponibili sono stati ottimizzati e sono diventati ancora più interessanti, con tre diverse opzioni di abbonamento: Safe, con servizi di sicurezza e assistenza intelligenti, attivabili in caso di incidente o dall’utente in caso di emergenza, con assistenza in tempo reale, e Smart Control, che offre il controllo remoto e l’accesso alle informazioni del veicolo in tempo reale, nonché una mappa intelligente.

Il terzo e più completo pacchetto, Premium + Wi-Fi, include tutte le funzionalità disponibili, offrendo all’utente ancora più tecnologia e sicurezza, oltre al Wi-Fi integrato che consente l’accesso a un hotspot 4G utilizzabile da un massimo di otto dispositivi contemporaneamente. Questo pacchetto Premium + Wi-Fi offre: chiamata di emergenza automatica, assistenza meccanica 24 ore su 24, centro di assistenza connesso, chiamata di emergenza, avviso di furto e assistente al recupero del veicolo, pianificazione online, avvisi di guida, un’estensione per smartwatch, un assistente virtuale, localizzazione del veicolo nell’app, operazioni da remoto, mappatura dinamica della distanza, aggiornamenti mappe da remoto, ricerca di punti di interesse, navigazione fluida, traffico e autovelox in tempo reale e visualizzazioni 3D.

Grazie a funzionalità uniche sul mercato, rispetto ad altre disponibili solo nel segmento di lusso, questi servizi consentono ai clienti di connettersi ai propri veicoli anche quando sono fuori casa tramite l’app MyUconnect (disponibile su Apple Store e Play Store) e il sito web https://myuconnect.jeep.com/br/pt. La piattaforma è disponibile per l’intera gamma Jeep prodotta in Brasile – Renegade, Compass e Commander – ed è opzionale per alcuni modelli.